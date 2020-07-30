梦开始的地方，东莞中职教育宣传片来了

为了帮助师生、家长更好的了解东莞中职教育，今年上半年东莞市教育局联合南方日报东莞办事处、南方+共同策划完成了东莞中职教育宣传片

东莞中考放榜在即，届时今年的初三毕业生也将分流，一部分进入普通高中学习，一部分进入中职学校学习。

中职教育有什么亮点？就读中职学校会有哪些收获？中职学校升学还有哪些途径？相信不少家长及学生都非常关心。

为了帮助师生、家长更好的了解东莞中职教育，今年上半年东莞市教育局联合南方日报东莞办事处、南方+共同策划完成了东莞中职教育宣传片，7月29日宣传片发布仪式在东莞市教师进修学校举行。

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四个学生故事讲述东莞中职教育

东莞中职教育宣传片以“读中职也可以成才”为核心线索，首次体系化且形象生动地展现东莞职业教育的政策支撑、办学实力和学生风貌。

在宣传片的画面中，通过运用数值、校园航拍、课室全景等真实还原东莞职校的校园风景、现代化教学等，以画面展示和旁白介绍为主，镜头语言大气理性。

而宣传片的故事则来源于前期收集到的学生故事，通过提炼萃取，以时间为线索，通过4个不同学校、不同年级、不同专业的学生视角来真实展示校园生活和升学就业的不同方面，第一视角的镜头语言让观众更容易身临其境。

校长现场送建议寄语中职学校新生

我的学校我代言，选择了中职学校读书是一种什么样的体验？学校又是如何去创造让学生成长成才的教育氛围？在今晚的发布仪式上，东莞中职学校学生代表、家长代表、教师代表、校长代表等也来到了现场，并做分享。

来自是东莞市商业学校的莫卓添同学分享自己的读中职的体验，在他看来，读中职学校是他人生的一个机遇，由于中考时差几分无缘高中，他选择读中职，在学校在这里，他没有放弃自己，今年，通过3+证书高职高考，考上了东莞市职业技术学院。

来自东莞理工学校的黄智冬同学，就读中职学校的日子里，他除了是“优秀团员”、“优秀学生”、“优秀旗手”、“服务之星”还会制作大龙头、舞麒麟，参加省市比赛多次获奖。

“适合的才是最好的。”东莞理工学校校长巫云现场分享，他认为所有的教育最终都指向职业，有人想迟点接触，选择了普高，有人适合早点了解，选择了职业学校，只要认真学习、积极实践，都能够很好的成长。

当前正值招考季，秋季开学后各中职学校也将迎来一批新生，东莞市机电工程学校校长曹永浩则寄选择中职学校的学生要有“三个相信”，相信未来、相信职业教育、相信自己，“在校三年大家可以不断修正自己的职业规划，给人生一个美好的未来。”

统筹：王慧

记者：黄婷

摄影：孙俊杰

制图：袁永图

来源：南方+客户端教育莞家南方号