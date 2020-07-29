参政议政肝胆照,科技强省献真言

广东在粤港澳大湾区科技建设中担负着“创新大脑”和“核心引擎”的作用，助推湾区建设成为具有全球影响力的国际科技创新中心，无疑责任重大。

党的十九大报告中提出，创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。广东省作为我国最活跃的科技创新前沿阵地，在全国发展大局中具有突出的带动作用和举足轻重的战略地位，这吹响了广东加快建设“科技强省”的强劲号角。然而，广东省目前科技创新政策执行落实情况存在突出问题，如何切实有效地落实政策、如何提高政策执行力成为亟待解决的问题。广东技术师范大学教授、民建广东省委会经济委员会委员廖丽平，从技术生态位跃迁视角对广东省科技创新政策进行研究分析，探索先进的企业科技创新配套运行机制，为广东的科技强省参政议政吐真言。

“积极推进科技创新配套运行机制是实施创新驱动发展战略的必然要求，是引领创新发展的重要动力。以科技创新机制驱动科技高质量发展，是贯彻新发展理念、破解当前经济发展中突出矛盾和问题的关键。”廖丽平委员认为，科技创新是技术发展的第一动力，传统的科技创新机制没有贴合广东的经济发展现状，与科技创新发展相割裂，没有从根本上解决科技创新发展的“卡脖子”问题。在她看来，当前应该要突破科技创新思想瓶颈，强化科技创新的支撑作用，推动经济高质量发展，发挥企业创新主体作用和市场导向作用，加快建立科技创新的配套运行机制，激发创新活力，在关键领域助推科技创新的进一步发展。

广东在粤港澳大湾区科技建设中担负着“创新大脑”和“核心引擎”的作用，助推湾区建设成为具有全球影响力的国际科技创新中心，无疑责任重大。

廖丽平委员表示，她所带领的广东技术师范大学创新管理团队，多年来潜心进行探索，承担起学者应尽的社会责任，为增强广东省自主创新的能力和实力尽一份绵薄之力，与此同时，她主持的广东省自然科学基金项目《广东省科技创新运行机制与政策支撑体系研究：SNM视角》的研究成果《广东省科技创新政策支撑体系优化建议》获得省领导批示，并批转省科技厅研阅，充分肯定了优化科技创新支撑体系的意义与价值。2020年4月，廖丽平委员所撰写的社情民意信息《优化广东省科技创新政策支撑体系的建议》被民建广东省委会采纳，并报送至广东省政协及中共广东省委统战部。所撰写的参政议政提案《关于加快科创资源自由流动，促进粤港澳大湾区科创中心建设的建议》被提交至广东省十二届三次政协会议书面发言。

廖丽平委员介绍，广东省政府提出“四个坚持，三个支撑，两个走在前列”，必将强力推进创新驱动发展。幸运的是，廖丽平博士的优化广东科技创新政策支撑体系的研究成果获得了省委领导的高度重视和评价，这必将对广东省未来科技创新相关政策的出台产生积极的影响，助推广东省的科技创新进一步发展，也将促进广东省经济发展和社会进步。