说英语传经典，51Talk助力中华少年说广州复选活动圆满举行

2020年7月26日，由51Talk青少儿英语承办的“中华少年说·战‘疫’好榜样”全国青少年传承中华传统美德主题演讲复选活动广州站正式启动。

2020年7月26日，由51Talk青少儿英语承办的“中华少年说·战‘疫’好榜样”全国青少年传承中华传统美德主题演讲复选活动广州站正式启动，来自华南选拔区的40位少年各展拳脚，围绕中国传统“六艺”展开主题英文演讲，讲述自己践行中华传统美德、传承中华传统文化的故事。

最终，陈俊朗、陈泺焱、黄楠熙和罗隽一，获得低年级组的冠亚季军与最佳风采奖，孙逸雯、周昕润、闫旌铭、陈沚楠获得高年级组的冠亚季军与最佳风采奖，他们将与其他选拔区晋级的小朋友们一同登上全国总决选的舞台。

华南理工大学外国语学院教授韩金龙出席本次活动并担任评委，“我看到了当代中国青少年超高的英语素质，更看到了中华传统美德、传统文化在新一代‘后浪’中历久弥新的传承。”

本次复选专家评委团

低年级组冠军陈俊朗小朋友以流利的表达、真实的故事打动了在场的观众和评委，据家长介绍，孩子的英文学习主要通过大量的全英文书籍阅读和与外教老师的对话。

低年级组冠军小选手陈俊朗

高年级组冠军孙逸雯一开口就征服全场，标准的发音以及自信流畅的表达，再加上一首原创的英文诗歌才艺展示，收获了来自评委、观众和其他参赛小朋友的热烈赞许，小朋友还介绍了自己学习英文的方法，一是参加线下兴趣俱乐部，面对面锻炼口语，二是通过51Talk青少儿英语平台与老师进行线上的1对1学习，三则是通过写英文诗歌，把所学转化为所用，综合提升英语的应用能力。

高年级组冠军小选手孙逸雯

“‘六艺’乍一听是非常传统的话题，用英语来表达也有一定难度，但今年的参赛选手们却讲出了新意和创意，通过中国经典与全球思维的结合，传统故事与当代英文表达的碰撞，中国故事有了能够历久弥新、走向世界的新演绎。”作为连续两年担任中华少年说赛事的评委，51Talk青少儿英语CFO徐珉对本届小选手的讲故事能力频频点赞。

在才艺展示环节，小选手们各显神通，从英语说唱到中国功夫，从架子鼓、电子琴到葫芦丝、古筝、琵琶…，中西合璧，多方面展示了当代小学生多才多艺、积极向上的精神风貌。

此外，小选手们与评委的纯英文互动也为现场增添了不少亮点。外籍专家评审柯南·何裴表示，“中国孩子们的英文水平远超乎我的想象，除了发音准确、口语流利，还能进行词汇丰富的互动沟通，我相信这样一批优秀的年轻表达者，未来会成为更多国际友人了解中国、爱上中国的重要窗口。”

本次主题演讲征集活动在中国关心下一代健康体育基金会、教育部关工委、中国国际文化交流中心、中国下一代教育基金会等单位指导下，由人民数据管理有限公司（国家大数据灾备中心）、中国青年网、北京师范大学中国艺术教育研究中心主办，由人民数据——人民德育数据中心、51Talk青少儿英语、央视频等单位承办，康朴乐COMF-PRO儿童学习桌等单位协办，旨在让广大青少年自觉传承中华传统美德，展现华夏文化魅力。

作为此次的承办单位之一，51Talk对本次活动提供了学术支持，其“让每一个孩子都有能力对话世界”的理念也与本次活动的宗旨不谋而合。51Talk创始人、CEO黄佳佳曾表示，“如何激活中华优秀传统文化的生命力，如何在礼敬、保护文化经典的前提下实现对中华传统美德的创新性发展。为此，我们结合自身产品的特点，将自身优势融入活动的各个阶段采，希望让更多青少年积极参与其中。”