传统美学思想对当代书法创作的启示

传统美学思想是以形、意、味为美，以道、文为美，构成了中国传统美学思想本质观，同时强调“天人合一”“书境合一”的整体美学观。书法是中国文化特有的及延伸出来的精神产物，流传千古的经典法帖，无不是由技入道，方能立于书史之上。当代书法家应以传统美学思想作指导书法创作实践，通过作品体现传统书法文化的精神内涵。

传统美学思想是以形、意、味为美，以道、文为美，构成了中国传统美学思想本质观，同时强调“天人合一”“书境合一”的整体美学观。书法是中国文化特有的及延伸出来的精神产物，流传千古的经典法帖，无不是由技入道，方能立于书史之上。当代书法家应以传统美学思想作指导书法创作实践，通过作品体现传统书法文化的精神内涵。

近现代以前，能载入书法史册的书家，无一不是文人或是具有深厚的人文修养，在他们身上并不存在“艺”与“道”的冲突与割裂，文化与笔墨、作品与人文、技巧与境界等二元因素是十分协调的，以致达到“书，如也：如其学，如其才，如其志，总之曰如其人也。”

自五四新文化运动之后，西学东渐，传统文化受到前所未有的冲击，被压倒甚至被摧毁，导致国学著作和文献大量流失国外。随着时间的疏离以及传承断裂以致阻隔古今相通之路，所以当代人对传统有种无法靠近的无奈感，同时厌恶西学产生的丑陋与荒诞，处于两难的境地而无宗可寻，传统文化日渐缺失。

“笔墨当随时代”，受新文化运动和西方文化理念的影响，不可否认的是当代书法创作在观念、形态、展示等各方面已不同于古代书斋式的创作。书法在当代已成为职业化、专门化的文化产业，有相对完整地运作体系。改革开放以来，当代书法创作受到“八五”思潮的影响，以展览机制为中心，笔墨、技巧、形式、颜色皆随展厅而变，满足当下人们普遍的审美需求。当代的书法创作呈现出繁盛的现象，但也需要看到许多作品急功近利，存在着“以变形、狂怪、新奇为美”“千人一面”“汉字语义表达”“抄录古诗文”“错字连篇”等问题，总之反映出当代书家对书法本质的体悟与文化自信的缺失。陈振濂认为，“大家要用新的书法学习和创作观来体现‘文化自信’，展现出中国民族伟大复兴的丰富魅力和宏伟目标。”

刘熙载曰：“笔性墨情，皆以其人之性情为本。是则理性情者，书之首务也。”这是一剂良方妙药，对当代书家有振聋发聩的作用。当代展览机制是不可忽视的，为了弥补“形式至上”的弊端，应如苏轼所言“出新意于法度之中，寄妙理于豪放之外”，法度即规矩，豪放即性情，但在其之上的应是新意与妙理，也就是书家自身所涵养的人文精神。现代书家只凭着造型、线条的训练是不可上升到伟大风格的人文高度的，仍需凭借着中国几千年以来的文化沉淀从中淬炼出符合时代精神的精品力作。

对于书法创作美学原则的论题，现在有些文艺评论家、书论家的“艺术是没有标准的”、“用‘六法论’来表达中国画的特征很荒谬”等论调，故意混淆视听。其实，从古到今书画艺术都有优劣之分，以“天然”与“工夫”、雅与俗作为评判标准的。南朝齐梁时期画家、绘画理论家谢赫的“六法”，为古代美术品评作品的标准和重要美学原则，是品评绘画的金科玉律。他的“六法”思想，包括气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写。南梁文学家、书法评论家庾肩吾认为，书法家才能的发挥，主要是依靠“天然”与“工夫”两方面。他在《书品》中“推能相越，小例而九;引类相附，大等而三” 的品鉴方法，即其所执持的艺术标准。宋代苏轼就曾指出“世之工人能曲尽其行，而思致气韵则难以臻至”，黄庭坚以“俗”定书法作品的优劣。

不管时代如何变化，展示环境与形式如何变换，书写工具如何改变，皆不影响传统文化在书法艺术上的沉淀，更不会削弱书法所承载的人文素养。优秀的书法作品承载着气韵与格调，而这些全是凭借书家自身所秉持的人文素养来供养的。因此，我们理解和阐释传统美学思想内核，对于当代书法创作实践至关重要，仍有其现实意义的。

作者：著名书法理论家 黎向群