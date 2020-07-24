卓越初四暖心送考，复读学子逆风上扬

“千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金”

7月24日，在众人的翘首期盼中，广州市中考正式拉开了帷幕，复读生们迎来了人生再一次“大考”。中考对于每一个考生来说，都是人生重要的转折点，也牵动着每一位老师与家长的心。在考场门口，送考的教师、家长们人头攒动，在这些参考和送考的人群中，卓越教育初四学校老师身穿红衣，寓意“开门红”，吸引众多行人及送考家长驻足观看。学生们在老师和家长的殷切期盼下，自信从容的进入考场。

1、卓越教育初四学校教师齐聚一堂，为中考学子保驾护航

早上7点，考场门外已经人声鼎沸，卓越初四学校所有考生、送考老师和家长早早便在场外等候，眼神中充满自信与从容。其中一位送考老师说道：“中考也是人生一次重要的挑战，所以希望全体同学能不忘初心，砥砺前行。”另一位满脸笑容，身着红衣的女老师说到，为考生加油助威。给每个入场的考生一个鼓励的拥抱、击掌已成为卓越教育初四学校多年的送考传统。老师用心，家长用情，其中有不少家长非常体谅孩子寒窗苦读十载，考前专门穿上红衣服，上面写着满满对孩子的祝福。一位父亲拿着手机不停的给孩子拍照。“这是孩子人生中的一次重要考试，不容易，马上就要上考场了，我想拍一些照片留作纪念。”这位父亲说到。不久，考生们便陆续验证、测体温等活动进入考场。

在此之前，卓越初四学校的老师和家长也一同制作了“蟾宫折桂，舍我其谁！”“加油，你们是最棒的”等助学子们金榜题名字样的标语，为临上阵的考生们送去祝福。

2、无数次量的积累，才能造就质的飞越

“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”。任何一种成功，从来都不是一蹴而就的事情。回顾学子们在卓越初四的时光，每时每刻，都在为梦而战，无数次汗水与泪水，记录着他们的成长。

2019年9月1日，学子们怀着不甘现实，再次迎难而上的决心走进了卓越教育初四学校的教室，逆风上扬，逐梦重启。开学不久，为鼓励学子更好的融入初四学校的学习，卓越初四各校区开展了”PK”活动，让学生从竞争、团队中获得斗志与力量。11月，迎来了学子们最喜欢的活动，1300多名学子来到南海大湿地公园开展素质拓展活动，通过团体户外活动激发学生潜能，凝聚集体智慧实现合作共赢。天降大任者必先苦其心志，2月初，因为新型冠状病毒疫情影响，学子们开启远程智慧课堂学习模式，面对疫情及学习的双重压力，卓越初四和学生们一起，不曾退缩，顶住压力与时间赛跑，依旧埋头于书本，严格按照学校及老师要求，积极完成各项学习任务。狭路相逢勇者胜，学子们的一言一行充分体现出“亮剑”精神，剑锋所指，所向披靡。

“千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金”，这一年的时光虽然辛苦，但终将有所收。

3、卓越教育：与初四学子携手共进，逆风上扬，逐梦重启

中考送考的传统已成为卓越教育的烙印，在最紧要的时刻执着守护，把最好的祝福送给他们。

卓越初四学校，经过15载的磨练，拥有一支中考备战经验丰富的专职教师团队，从教学、管理、生命成长等层面形成全方位的教学与管理体系。除了老师们根据中考考点、复读生特点精心打磨的教材和复习体系外，学校还将科技融入教学，开展智慧课堂闭环学习模式，通过大数据精准分析每位学生的学习情况及强弱项，帮助老师更有针对性地备课与辅导，还能智能推送错题集，帮助同学们找到更适合自己的复习规划和学习方法。同时，卓越初四形成了一套“生命成长体系”，通过主题活动和一对一咨询，老师们可以及时了解学生的心理状态，激发他们的学习源动力，帮助他们调整备考心态。卓越初四为多年来一直坚持以高质量培养学生学业与心理等综合能力的提升，已成为被广大学生和家长认可的中考复读学校品牌。

2020年注定让所有初四学子们毕生难忘，在此祝愿所有初四学子能在考场上旗开得胜，逆风上扬。