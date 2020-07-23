告别书山题海，讯飞智能学习机帮你找到加分项

7月22日晚7点，讯飞智能学习机新品发布会在科大讯飞京东、天猫、苏宁官方旗舰店同步直播，讯飞智能学习机X2 Pro/Z 1发布。

南方网讯 “妈妈，我现在没有那么害怕数学了。”

听到孩子使用讯飞智能学习机后的感受，韩女士由衷欣慰，“以前大量刷题，小孩太辛苦了。”疫情防控背景下的这个暑假，很多家长开始发愁：孩子如何调整优化暑假作业形式？

部分家长开始寻求科技支援——“A.I.家庭教师”。7月22日晚7点，讯飞智能学习机新品发布会在科大讯飞京东、天猫、苏宁官方旗舰店同步直播，讯飞智能学习机X2 Pro/Z 1发布。

据了解，新产品包括A.I.作答笔、A.I.指读助手、高清护眼大屏等配置升级，帮助孩子快速找到加分项。

提分有道

偏科孩子“不怕”数学了

在韩女士看来，“难念的经”就是孩子偏科，寄希望于题海战术，或会造成孩子对该科目厌烦恐惧。

韩女士和田同学的故事就是这样一部“数学上分记”。

在距离期末考试只剩两周时，田同学的摸底测试只拿到67分，在合格边缘试探的数学成绩，与90+的语文英语成绩形成鲜明的对比。

“当时只想到上黄冈的达标卷给她刷题。”韩女士回忆道，“刷了几天的题，我认为他可以达到八九十分。”

题海战术并没有撼动田同学在第二次测试的数学成绩，还是67分。实际上，根据科大讯飞智学网400万用户35亿次答题记录的统计，学生做的练习题中60%属于“无效训练”。

韩女士决定改变策略，“我让小孩在讯飞智能学习机上先看同步课程，然后完成每一节对应的测试，在不过关的地方，针对知识点再复习。”

使用讯飞智能学习机时，孩子做的每道题、每个学习视频都“有迹可循”。学习轨迹背后，是学习的数据特征。讯飞智能学习机还能形成学情报告，帮助孩子找到自己不会的知识点，进而推送给孩子对应不会知识点的练习资源。

通过科大讯飞智学网对35740名学生的个性化学习记录得出，以单个知识点学习为例，习题练习量减少了32%，学习时间减少了48%。

田同学有一天主动反馈：“妈妈我现在没有那么害怕数学了，有一些题我觉得也没那么难。”韩女士观察发现，“孩子兴趣被调动起来，数学一直都是她的弱项，现在她不抵触。”

“孩子期末考试也从C升到B！”韩女士说。

A.I.家庭教师随身带

“转学对孩子来说，是一件并不轻松的事情。”

黎同学在五年级时从番禺转到南沙的学校，需要面对老师教学风格的改变和作业要求不同等问题，王女士感慨，“小孩刚开始是不适应的，后来通过讯飞智能学习机上的名师微课堂、A.I.错题本的功能，上课没听懂，回家还可以再学一遍。”

除此之外，孩子作业辅导也是让王女士“头疼”，苦于自身文化水平不高，孩子学习遇到疑问时，她只能“干着急”。

“我实在帮不上忙时，就会建议小孩用A.I.错题本功能，讯飞智能学习机会提供详细的解题过程和思路。”王女士说。

新版本讯飞智能学习机的A.I.作答笔，能够模拟真实书写效果，直接在学习机上流畅作答、打草稿，甚至作橡皮擦，不仅能记录作答轨迹，还可以自动批改。

另外，A.I.指读助手更方便，只要把英语课本放在面前，再用手指着课本上的词句，马上就能听到标准的英语发声，屏幕上也会同步显示所指的内容，学生还可以点击进行跟读评测，指哪学哪。日常中学习枯燥、家长难辅导等痛点有望解决。

跟着考试标准练口语，快且准

假期在家的时候，孩子的英语学习没有老师的及时纠正和批改，容易越练越糟。

科大讯飞已连续八年为全国中高考以及四六级考试提供语音评测技术和手写作文批改评分技术；与教育部考试中心签署战略合作协议，共建联合实验室。

此外，科大讯飞还与雅思官方共同进行A.I.口语练习相关项目的合作。

新版本的讯飞智能学习机X2 Pro与Z1，可以锁定微信和QQ小程序，拒绝下载游戏；家长还可以远程管理孩子上网和下载APP的行为，确保孩子专注学习。

目前，科大讯飞智慧教育已在全国35000所学校进行应用实践，服务过亿师生。

讯飞智能学习机X2 Pro/Z1功能进一步优化，通过少量测试快速找到学生薄弱环节，个性化推荐学习路径与资源，科学高效地帮助提升成绩。