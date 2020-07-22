广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育快讯

字节跳动陈林：未来三年，教育业务不考虑盈利

2020-07-22 16:59 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　7月16日，字节跳动高级副总裁、教育业务负责人陈林在一场演讲上，首次完整阐释了字节跳动教育业务的理念、使命、优势和规划。

　　在演讲中，陈林表示字节跳动教育业务的使命是“创新教育，成就每一个人”。他认为，目前教育行业在社会、学校、家庭三个层面都有可改进之处：社会层面，优质教育资源分配不均；学校教育层面，老师陷入大量重复机械性工作；家庭教育中，家长缺少专业的工具甚至知识。而目前科技要素的变化，带来了改变这些问题的可能性。

　　陈林还特别强调，字节做教育的最大优势并非技术、产品、流量，而是战略决心和组织文化，“我们会持续大力度、大投入、长期不间断地在教育领域进行创新。”

　　资料显示，作为2012年就加入字节跳动的核心员工，陈林是从公司内部一步步成长起来的管理者，曾先后担任多款旗舰产品的产品经理。2018年11月，陈林出任今日头条CEO一职。

　　陈林在演讲中透露，自己出身于教师家庭，同时也是“教育改变命运”的受益者，教育对自己有很特殊的意义。2019年，他决定推掉所有其他工作，all in教育业务。

　　过去几年，字节跳动持续在教育领域进行探索，包括领投美国高等教育创新公司Minerva，陆续推出一对一外教产品GoGokid、启蒙AI课产品瓜瓜龙，中小学在线辅导教育产品清北网校等。

　　此前，有分析认为，教育业务是字节跳动流量变现逻辑下的产物。陈林非常不认可这个观点。他表示，教育业务目前一直在亏钱，但公司仍然持续大力度投入，暂时不考虑盈利。如果做教育是为了流量变现，他的第一选择会是关掉教育部门。

　　在陈林看来，教育业务还有很大创新空间，也只有创新才能带来新的增量和改变。例如，外界普遍看衰在线一对一模式，认为成本高，天花板低，业务难做大。陈林却表示，GoGoKid正在做一些降低成本的技术尝试和创新，如果最后可以实现，市场会被颠覆掉。“虽然很多设想还在验证阶段，但我们相信，这个业务模式有非常大的空间和未来。”

　　今年以来，字节跳动的教育业务明显提速。疫情期间，清北网校帮助武汉教育云“空中课堂”平台，为武汉市90万个中小学生的网络教学提供技术支持。3月，瓜瓜龙英语正式上线，主打2-8岁小朋友的英语启蒙AI录播课，并拿下热门综艺《乘风破浪的姐姐》的赞助商身份。

　　同期，字节跳动也在大规模招聘教育领域的人才。今年年初，陈林曾表示，字节跳动教育业务今年将会招聘超过一万人。据知情人士透露，目前字节跳动教育业务的探索横跨pre-k，k12，成人教育多年龄段，产品矩阵丰富，涵盖多学科、多种课程形式。

　　在一周年演讲的最后，陈林提到，做教育是一件很难的事。但他同时也表达了长期投入教育行业的决心，“我们在爬一座很高的山，关于爬山，我相信会有一些窍门，但断没有任何捷径。我不知道要爬多久。但等我们爬上去以后，山顶一定会有最好的风景。”

编辑： 潘沈思

相关新闻

返回南方网首页 教育快讯

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第14期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235