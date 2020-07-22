字节跳动陈林：未来三年，教育业务不考虑盈利

7月16日，字节跳动高级副总裁、教育业务负责人陈林在一场演讲上，首次完整阐释了字节跳动教育业务的理念、使命、优势和规划。

7月16日，字节跳动高级副总裁、教育业务负责人陈林在一场演讲上，首次完整阐释了字节跳动教育业务的理念、使命、优势和规划。

在演讲中，陈林表示字节跳动教育业务的使命是“创新教育，成就每一个人”。他认为，目前教育行业在社会、学校、家庭三个层面都有可改进之处：社会层面，优质教育资源分配不均；学校教育层面，老师陷入大量重复机械性工作；家庭教育中，家长缺少专业的工具甚至知识。而目前科技要素的变化，带来了改变这些问题的可能性。

陈林还特别强调，字节做教育的最大优势并非技术、产品、流量，而是战略决心和组织文化，“我们会持续大力度、大投入、长期不间断地在教育领域进行创新。”

资料显示，作为2012年就加入字节跳动的核心员工，陈林是从公司内部一步步成长起来的管理者，曾先后担任多款旗舰产品的产品经理。2018年11月，陈林出任今日头条CEO一职。

陈林在演讲中透露，自己出身于教师家庭，同时也是“教育改变命运”的受益者，教育对自己有很特殊的意义。2019年，他决定推掉所有其他工作，all in教育业务。

过去几年，字节跳动持续在教育领域进行探索，包括领投美国高等教育创新公司Minerva，陆续推出一对一外教产品GoGokid、启蒙AI课产品瓜瓜龙，中小学在线辅导教育产品清北网校等。

此前，有分析认为，教育业务是字节跳动流量变现逻辑下的产物。陈林非常不认可这个观点。他表示，教育业务目前一直在亏钱，但公司仍然持续大力度投入，暂时不考虑盈利。如果做教育是为了流量变现，他的第一选择会是关掉教育部门。

在陈林看来，教育业务还有很大创新空间，也只有创新才能带来新的增量和改变。例如，外界普遍看衰在线一对一模式，认为成本高，天花板低，业务难做大。陈林却表示，GoGoKid正在做一些降低成本的技术尝试和创新，如果最后可以实现，市场会被颠覆掉。“虽然很多设想还在验证阶段，但我们相信，这个业务模式有非常大的空间和未来。”

今年以来，字节跳动的教育业务明显提速。疫情期间，清北网校帮助武汉教育云“空中课堂”平台，为武汉市90万个中小学生的网络教学提供技术支持。3月，瓜瓜龙英语正式上线，主打2-8岁小朋友的英语启蒙AI录播课，并拿下热门综艺《乘风破浪的姐姐》的赞助商身份。

同期，字节跳动也在大规模招聘教育领域的人才。今年年初，陈林曾表示，字节跳动教育业务今年将会招聘超过一万人。据知情人士透露，目前字节跳动教育业务的探索横跨pre-k，k12，成人教育多年龄段，产品矩阵丰富，涵盖多学科、多种课程形式。

在一周年演讲的最后，陈林提到，做教育是一件很难的事。但他同时也表达了长期投入教育行业的决心，“我们在爬一座很高的山，关于爬山，我相信会有一些窍门，但断没有任何捷径。我不知道要爬多久。但等我们爬上去以后，山顶一定会有最好的风景。”