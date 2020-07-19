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凌叔华画竹：清淡高雅 意味隽永

2020-07-19 11:14 来源：南方网 黎向群
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　　凌叔华(1900—1990)是“五四”时期新闺秀文学代表人物、著名书画家和名媛。她生于北京的一个显赫仕宦与书画世家，父母的祖籍广东。祖父凌朝庚是番禺富商，外祖父和父亲凌福彭都是著名书画家，父亲曾与姚茫父、陈师曾组织“北京画学研究会”，康有为、齐白石、姚茫父、周启祥、陈半丁、陈师曾、辜鸿铭等政要文人墨客都曾是他府上的座上宾。她从小聪慧，受家庭的启蒙，六岁的时候就表现出较高的绘画天赋，有一次，她在花园墙上，用木炭画了山水、花卉、人物，引起画家王竹林的注意，并对她说：“画得不错，很有天分，将来能成个大画家。”还说：“我去跟你爸说，不让你学画太可惜了。”她父亲闻之甚喜，决意栽培她，延请了宫廷画家缪素筠、京城花鸟画家王竹林、齐白石、郝漱玉指导她学画，打下扎实的根柢。虽然她成为了著名作家，但她从小到读大学，身在国内，还是国外并未放弃绘画，而是在中西文化交融下，对绘画艺术有了更深刻的领悟。可见，她对中国书画的喜爱和执著。

　　在中国，文人要精通多种艺术。文人题跋、题书签、题刊头，书写条幅、中堂、对联等，诗人誉写诗稿，都要用到书画艺术，这是传统文人的必备的艺术素养。

　　凌叔华是一位典型的文人画家，既接受新文化，又能保持传统文人的风雅。她的绘画继承了元明的倪云林、石涛诸大家画风，“在向往古典的规模法度之中，流露她特有的清逸风怀和细致的敏感。”(朱光潜语)尤其对中国绘画有自己独特见解。一生创作大量的人物、山水、花卉作品，1 9 4 5年创作的《三峡清晨图》，现藏美国全国艺术协会。在《凌叔华自述自画》一书，其中《我们怎样看中国画》一文，她主张可以南齐谢赫的“六法”，作为品评绘画的金科玉律。特别强调人物、山水、花卉的气韵生动，文中指出“中国画最重要的可以说是气韵了，形似倒不很重要。什么是气韵？譬如有两幅竹，一幅是写生的，枝叶色泽都十分像真。一幅只寥寥几笔，并不十分像眼前真物。可是只要体看下去，你会觉到竹的秀挺飘逸气息如在目前。”对于画竹，她是主张“只寥寥几笔，并不十分像眼前真物”观点的。

　　凌叔华既善工笔，又善写意，爱画春兰、秋菊、秀竹、凌波仙子和蜜蜂、蜻蜒之类，所作秀竹，寥寥数笔，不求形似，只讲求气韵生动，尽显其高节芳华。近日，见到无聊斋收藏她在1975年创作的《竹石图》轴(如图)，纸本，纵9 6厘米、横3 4· 5厘米，节录南北朝刘孝先《咏竹》诗：“竹生荒野外，梢云耸百寻；无人赏高节，徒自抱负心。” 款署：“乙卯初秋，凌叔华” 下钤：“凌叔华印” 白文、“素心”朱文印各一枚。这是她七十五岁的代表作品。

　　《竹石图》画面简洁清新，层次分明，石在前，竹在后的构图，竹石占六分五，左占三分一，成靠左向上之势，显得生机昂然。石似太湖石，画法以侧锋为主，中锋为辅，并以浓墨勾勒，墨彩照人；以竖侧锋由上而下点苔，刚劲嶙峋，凌厉有力，有高山坠石之力度；用淡墨与淡赭调和，侧锋扫染石阴面，点到即止，石的阳面自然留白，光与暗对比，石质感强，这种画法有别于一般画家描绘太湖石的画法，状怪可趣，骨力刚劲。秀竹在石后，用花青与淡墨调和，叶色比枝杆重，叶子运以中锋，干脆利落，疏密有致，聚散有序，是典型的宋人画法，浓淡变化，显得法度深严又生动有趣，寓意着秀竹节节向上、坚毅不屈的品格，亦体现了作者幽深、姻静、淡雅、温婉、细致的艺术气质。

　　著名美学家、文艺理论家朱光潜评曰：“她写画，轻描淡写，着墨不多，而传出来的意味很隽永。她取材大半是数千年来诗人心灵中荡漾的自然。”法国艺术学院院长莫洛亚评曰：“寥寥数笔，便活生生地画出一株幽兰、一茎木兰花，或一串苹果花的蓓蕾。”他们评价熨贴，我以为然。

　　作者：著名书法理论家 黎向群

编辑： 罗予岐

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