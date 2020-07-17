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反诈普法教育基地启动，大鹏教育聚焦普法宣传

2020-07-17 14:43 来源：南方网
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　　7月17日，“反诈普法教育基地”启动仪式暨新闻发布会在广州举行。此次广州市反诈中心与大鹏教育联合建立的“反诈普法教育基地”是国内首个以“反诈防骗普法公益教育”为主题的在线学习基地。

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　　发布会上，广州市反诈中心与大鹏教育就反诈、精准预防网络诈骗等相关问题进行了深度探讨，并就双方联合开展线上课程，开展反诈普法教育达成共识。大鹏教育总裁卢俊表示，大力宣传反诈防骗常识，提高公众对信息的辨别能力，与每一个互联网企业休戚相关，更是在线教育机构高度重视的工作。大鹏教育将通过“一套课程，一个基地，一个直播大讲台”的“三个一”模式，向公众提供全方位、系统性的反诈防骗普法知识，帮助公众在互联网时代更好的提高自我保护能力。

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　　近年来，在线教育发展态势良好，在线教育应用呈现爆发式增长态势。众多机构推出“体验课”的方式帮助消费者降低试错成本，避免其利益受损。但是有些不法分子利用此机会，通过诈骗手段，严重损害消费者权益。

　　据悉，“体验课”的本质是让消费者零成本享受优质的试学课程，通过亲身体验，消费者对课程做出初步评价：课程是否能引起自己的兴趣、课程质量是否满足自己的要求，课程是否有望让自己获得高回报。健康、良好的“体验课”模式能够让消费者真正受益，也能让教育机构“圈粉”，实现共赢局面。但是复杂的网络环境使“体验课”滋生弊病，不法分子利用诈骗等手段，将需求用户引入网络骗局，严重损害消费者权益，也让在线教育机构招致信任危机。

　　大鹏教育认为，解决电信网络诈骗问题需要发挥多方合力作用。除了依托执法机关，以及消费者自身增强反诈能力外，互联网企业也要做到诚信经营，严于律己，树立正确的价值观，不欺骗、不诱导，为消费者提供优质服务。企业同时还应该以自身合规合法的行为树立行业典范，倡导教育机构规范运作，提高行业标准。

　　此次，广州市反诈中心与大鹏教育联手，是执法部门和企业单位就社会事务进行合作的有益尝试。广州市反诈中心发挥职能部门作用，借助互联网教育平台，积极探索反诈普法新路径，多方式、全方位保护人民利益和财产安全；而大鹏教育则关注社会民生，在产品和服务中注入更多的社会视角和责任感，用互联网企业的专业能力为公众需求服务，体现了科技向善的普惠价值观。通过合作，双方有望创造“1+1>2”的反诈普法宣传效果，成为新形势下公众学习防骗常识、提高反诈技巧的良师益友。

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编辑： 潘沈思

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