想成为烘焙人才吗？来广州这所技校，跟国际烘焙大师工作一起学

“技行天下弘扬粤点”高新·黎国雄国际烘焙大师工作室签约、揭牌仪式在广州市高新医药与食品技工学校举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/侯丽萍）7月13日，“技行天下弘扬粤点”高新·黎国雄国际烘焙大师工作室签约、揭牌仪式在广州市高新医药与食品技工学校举行。大师工作室落户高新医药与食品学校，将推动学校在专业建设、现代学徒制推进、传承技艺、弘扬文化等方面的全面发展，也将助力“广东技工”工程、“粤菜师傅”的专业化、国际化发展。

据介绍，大师工作室启动后将每月邀请国内顶级导师给师生们授课，通过“以赛促教、以赛促学、学赛结合”的教学模式，组织师生参加各类大赛，提高人才培养的质量。此外，黎国雄还将进行中西点专业的资源整合，让更多师生可以通过大师工作室，近距离接触到优秀的中、西点行业的导师及餐饮企业，促进学生们高品质的学习、实习、就业，从而实现“技能成才，技能创未来”的目标。

谈及为何与广州市高新医药与食品技工学校共建工作室，作为烘焙业第一个获得全国技术能手荣誉和中国名厨五星勋章的行业名人，黎国雄表示，以前每次参加世界技能比赛回来后，都会觉得对广东、广州的贡献还不够，因为前两届带的选手都是来自外地，希望为广东培养更多拥有烘焙和烹饪技能本地的选手。黎国雄告诉记者：“本次大师工作室落在学校里面，是我在广州市区的第一个工作室。在未来我们除了要为广州做出成绩之外，也希望能够‘传帮带’，把我们的技能、经验传授给孩子们。”

广州高新教育集团董事长张天培在采访中表示：“我们将充分发挥黎大师的‘知识宝藏’，借助他丰富的行业经验和卓越的技能，参与到学校专业建设、产教融合、技术创新、人才培养等方面具体工作中，深化产教融合，全面提高教育教学质量和办学水平。也希望黎大师能培养更多的‘大国工匠’，为‘广东技工’工程和‘粤菜师傅’助力。”

对于此次大手笔引进“全国技术能手”荣誉的黎国雄大师，高新医药与食品技校邓宁校长谈到：“我们将在黎国雄大师的教导下，传承中国美食文化，将中国的中西点技艺发扬光大，致力培养更多新时代的技能型‘工匠’人才。”

活动现场，广州市高新医药与食品技工学校与佛山市顺德区凤厨职业技能培训学校还达成了“粤菜师傅专业共建单位”，黎国雄将通过大师工作室推动“粤菜师傅”工程的发展。

记者了解到，高新医药与食品技校目前已与100余家企业达成战略合作，烹饪专业作为学校的特色专业，也与国内外知名餐饮公司、行业协会开展了深度校企共建专业，搭建学员与企业间的人才直通车；聘请业界著名大师、企业的高技能人才入校授课，实现行业专家、企业名师进课堂等。