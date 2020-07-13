线下教育中心助力广州直播电商之都人才供给

7月12日下午，“聚合精英 星耀未来”聚星超媒直播电商人才培养论坛在广州举行。

7月12日下午，“聚合精英 星耀未来”聚星超媒直播电商人才培养论坛在广州举行。本次论坛主题是“玩转直播电商新风口——助力广州直播电商之都人才供给”。本次论坛吸引了众多业内重量级嘉宾莅临现场，专家学者、行业主管部门代表、直播电商业界领军人物汇聚一堂，就直播人才培养、明星MCN直播、直播趋势未来等话题进行主题深度分享，全方位解析直播电商生态产业链，破解直播电商人才培养困局。

聚星超媒职业导师、中国著名节目主持人、58到家集团首席公共事务官郎永淳先生在《5G时代，直播电商新风口与新趋势》主题讲演中，从电商直播本质、机会挖掘、风险规避、人才缺口和差异化竞争力等板块，透过最新直播行业数据分析，深度解析未来行业动态和趋势。

聚星超媒职业导师、银河众星（中国明星MCN机构）副总裁庄主，以“汪涵·向美好出发直播间”幕后运营者角度，揭秘中国首档直播综艺背后的运营思路。阿里巴巴时隔11年再次启动“春雷计划”，汪涵直播间独创以文化带货的全新模式，首次开播就引来超2000万人次参与互动，并斩获1.56亿的销售神话。

本次论坛还特聘中国高校电商直播教育界领军人物、广州大学播音与主持艺术系系主任苏凡博，为聚星超媒课程开发顾问。苏凡博教授发表主题为《电商直播人才培养探索与思考》演讲，探索以移动优先为核心的网络主播人才培养模式，围绕高校的课程体系的构建和校企合作实践平台的搭建，探讨电商直播人才的高校培养路径。

聚星超媒携手行业顶级MCN机构，面向全平台培养和输送优质的电商直播人才，汪涵出任聚星超媒职业导师，著名节目主持人杨乐乐为品牌创始人之一，淘宝直播年度人气明星吉杰担任首席品牌官。聚星超媒致力于培养面向未来的数字媒体新经济人才，旨在建立行业超级人才库，服务于“人货场”，形成完整的教育、实训、孵化、就业和创业闭环。

广州聚星联合创始人林士婷表示，聚星超媒在完成58集团、清科资本的数千万元融资后，迅速在粤港澳大湾区布局首家线下教育中心，投入1200万元创设广州校区，前端以实训课程培训人，中端以艺人经纪签约人，后端以供应链服务人，创新电商直播人才供给侧全新赛道，将为大湾区直播电商企业源源不断提供人力支持。

数字媒体新经济已逐渐成为世界经济发展新的引擎，聚星超媒发力面向未来的直播电商人才培养，在本次论坛上，十多家广东知名企业与聚星超媒签约直播电商人才输送培养协议，首批学员已完成学习，进入“汪涵·向美好出发”直播间实训就业。