“都来读书”数据：四大名著里《红楼梦》在抖音上最受欢迎

7月13日，“都来读书”全民阅读计划发布首份读书内容数据，展现了抖音、今日头条用户的读书偏好和热度。

7月13日，“都来读书”全民阅读计划发布首份读书内容数据，展现了抖音、今日头条用户的读书偏好和热度。

数据显示，今年以来疫情对大众生活的影响，体现在了阅读上：抖音上，疫情题材书籍读书视频热度明显上升，《霍乱时期的爱情》、《中国抗疫简史》等10部作品读书视频上半年总播放量超780万，较2019年下半年环比增长14倍。

同时，长期居家也让大众对于亲密关系及个人成长等问题的关注度升高，抖音上《为何家会伤人》、《房思琪的初恋乐园》等20部心理、个人成长及原生家庭题材书籍读书视频，2020年上半年总播放量达1.8亿，较2019年下半年环比增长1.9倍。

在经典阅读方面，《红楼梦》相关抖音读书视频播放量达1.1亿，是四大名著中抖音用户最喜欢的一部。

数据还呈现了读书内容创作者在年龄和区域上的分布：31-40岁人群是“都来读书”的内容创作主力，广东创作者的读书热情最高，江苏创作者用方言读书的热情最高。

“都来读书”全民阅读计划由抖音、今日头条、番茄小说、西瓜视频联合人民日报新媒体等文化机构、上海交通大学等高校共同发起。计划已经吸引了超过三十位学者、作家、文化文艺名人等担任“领读人”，通过直播、短视频以及图文等形式，利用抖音、今日头条等大众信息平台，助力大众阅读。

截至2020年6月，抖音上读书内容累计播放量为2657亿次，今日头条上读书类内容累计阅读量为6138亿次。