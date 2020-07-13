东莞的教培市场向来非常地繁荣，这对学生的成绩提升提供了更多的可能性。

早前，东莞市教育局发布了《关于做好东莞市2020年义务教育阶段学生招生工作的通知》，其中明确了2020年义务教育阶段学校的招生办法，全市义务教育阶段学校将实行同步招生。这意味着，“公民同招、民办摇号”的招生新政已成定局。摇号新政出台后，招生新规与新流程让众多家长无所适从，“万人抢学位”、“全部内部直升”、“对外0招生”等关键词让家长焦虑倍增。“摇号入学真的公平吗”、“孩子上辅导班的意义还大吗”、“怎样让孩子快速适应初中生活，及时进入学习状态”等问题已经成为家长们关注和热议的话题。

对于家长和学生来说，摇号新政是一个十分复杂的产物。一方面，政策落实后学生不必背负着巨大压力，每天开夜车刷题、刷卷子；另一方面，“运气”似乎取代成绩成为学生入学的决定性因素，这让家长和学生十分不安。对于学校来说，摇号新政是对办学理念的纠偏。无论是公办学校还是民办学校，在义务教育阶段都应当秉持着公平公开的招生理念、维护公正的招生秩序。“择校热”散去后，公办学校与民办学校的竞争重点将脱离原先“生源”的短期竞争，进入到真正以学生为核心的办学特色与教学质量的竞争上。

目前，“公民同招、民办摇号”这一规定只适用于小升初，中考、高考仍然是千军万马过独木桥。这意味着未来学习成绩的提升仍是刚需。进入心仪的学校固然重要，但重中之重依然是初中教育阶段的后续学习。囿于校内资源的有限性，更具针对性的课外辅导显然成为了校内学习的一种重要补充。如今课外辅导的作用不仅在于查漏补缺，更在于对于对学习习惯的一种维持。只有维持这种学习状态，才能更快地融入初中生活和学习。

东莞的教培市场向来非常地繁荣，这对学生的成绩提升提供了更多的可能性。其中“学易优教育”一直备受关注，机构自成立以来就专注于文化培训，为6—18岁孩子提供全科辅导。目前机构教职人员逾3000人，招生人数每年以2.5倍的速度增长，学员年培训累计达几十万人次，被中国民办教育家协会评选为“全国十佳教育培训学校”，是颇受家长和学生信赖的教育品牌。

学习是一个长期的教育过程，这个过程中的教育角色包括学校、家庭和教培机构。这三者的关系应该是相辅相成的，它们共同以孩子为核心目标，努力创造一个正面、良性的学习氛围。