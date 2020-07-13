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素质教育成必然趋势 未来应为学生创造更优质的教育生态圈

2020-07-13 11:44 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/陈伟峰）东莞小升初2020年起实行“全民摇号、公民同招”新政，如何正确解读小升初摇号的政策含义，记者采访到学易优教育创始人、董事长向兰勇和学易优教育总校长刘志明：小升初摇号招生是国家的政策，体现教育公平性。摇号由教育局统一协调，在六月初已经完成了网上统一的报名。七月一号和七月十一号两个时间，将会公示学校的录取的情况。

　　学易优教育总校长刘志明强调，应试教育不等于死读书，教育不再局限于死读书，教育的终极目标是素养，是解放学生，让学生在学习中找到学习的趣味，在学习中找到自己，找到自己的方向！

　　学生们如何更好地提升素质教育呢？学易优教育创始人、董事长向兰勇表示：全日制学校教育是学习教育的主体，家庭教育是情感教育的土壤与根基，而学易优教育应该是孩子学习和成长的助力剂、润滑剂、学习兴趣激活剂、情感教育的纽带，调节孩子在校的学习情况和润滑孩子与家长的关系。

　　除素质教育外，家庭教育对孩子同样非常重要，学易优在教学，甚至教研过程中，就把情感教育、亲子教育纳入到教学教研系统中，通过思想引导、情感沟通，来帮助孩子们树立正确的人生观、价值观，体谅父母的不容易，让孩子产生共情。

　　学易优教育成立于2008年，专注于中小学课外辅导和艺术培训，为6—18岁孩子提供全科辅导。经过10年的发展与沉淀，学易优已经形成了严格的教师选拔标准、完善的师训体系。

　　教育质量是教育的生命线，也是人才培养质量的基础。在提高教育质量的问题上学易优教育总校长刘志明表示，学易优有专门的教研活动，有集团总部定期举办的各科教研活动，也有各分校区校内各科组每周的教研活动；还有组织外部的教学教研学习。为了保证高质量师资，学易优教育设立强大的师训学院，便于教学理念和教学目标的落实，帮助家长正确认识亲子关系，创造良好的家庭教育环境。同时我们还成立了教学监控部门，不定期抽查家长和学生的反馈情况及收集参考意见。

　　当下摇号新政策，是国家出台的政策，保证了教育公平性。但是给孩子搭建一个良好的成长环境，需要学校，家庭，还有教培机构的共同努力，学易优正在创造一个积极向上的教育生态圈，助力孩子健康成长。

编辑： 罗予岐

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