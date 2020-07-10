广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育快讯

第三届字节跳动夏令营开启报名

2020-07-10 19:02 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　7月9日，第三届字节跳动夏令营正式面向全球高校在校本科生、硕士生、博士生开放报名，满足条件的学生可在官网报名，通过笔试和面试后即可入营，不需要缴纳任何培训费用。

　　据悉，本届夏令营将开设研发、游戏两个赛道，面向全球高校在校生公开招募150人，以“大咖授课+项目实践”的形式带领营员全面了解算法、工程、游戏领域的前沿知识，帮助营员将学校的专业知识与业界的实践经验打磨融合，为进入职场打好前站。

　　2020年第三届字节跳动夏令营将于8月30日-9月5日正式开营，夏令营的专业课程与项目实践将围绕两大赛道五大方向开展，为营员提供专业的赛道课程。其中研发赛道作为夏令营的传统赛道，分为算法和工程两个技术方向。而今年新增的游戏赛道，将帮助营员从游戏美术、游戏策划及游戏程序等多个方向深入了解游戏行业，亲历游戏开发的全过程。同时，营员们还将由一线业务专家带领参与真实的项目实践，深度体验字节跳动的产品文化与氛围。

　　字节跳动夏令营是字节跳动 Byte Camp 每年两场主要活动之一，另一场是针对ACM国际大学生程序设计竞赛（ICPC）举办的冬令营。 Byte Camp 是字节跳动打造的精英训练营活动，旨在提高顶尖高校在校学生在计算机领域的专业度，帮助学员实现能力跃迁。字节跳动夏令营负责人介绍，在游戏赛道中，本届夏令营邀请了原暴雪动画的角色总监、项目艺术总监，动画电影《姜子牙》联合导演、艺术总监王昕加入，与夏令营团队一起，为营员打造了“走进游戏”系列课程，包括游戏行业初探、游戏研发day 1、游戏美学--情感化设计、游戏玩家与用户研究、结构力思考、游戏玩法原型等教学课程和体验式工作坊。课程将通过真实案例的展现，从宏观视野和研发细节等多个层面，帮助对游戏感兴趣的营员们从0到1体验游戏策划设计研发全过程。

　　作为历届字节跳动夏令营的传统特色之一，本届夏令营依然保持了豪华的导师阵容，除了王昕这样的业界大咖，还邀请到了来自顶尖高校、机构的学者和科学家前辈。其中包括1981年在斯蒂芬·霍金的指导下获得博士学位的约翰霍普金斯大学教授、计算机视觉领域奠基人之一 Alan Yuille，斯坦福大学教授、图网络领域专家、数据挖掘领域最顶尖的学者 Jure Leskovec，机器学习领域著名专家、香港科技大学的张潼博士，中科院计算所研究员、先进计算机系统研究中心主任包云岗，以及国家杰出青年基金获得者、浙江大学博士生导师徐文渊等。

　　这些专家不仅在学术方面造诣颇深，也深入参与到工业界的实践之中。例如 Jure Leskovec 教授目前担任 Pinterest 的首席科学家。张潼博士同时也是创新工场的科研合伙人，此前还曾担任过雅虎研究院主任科学家、百度研究院副院长和大数据实验室负责人、腾讯AI Lab主任等职位。

　　受邀的中外学者与科学家，将在字节跳动夏令营中，为营员们亲授计算机视觉、数据挖掘、深度学习、机器学习理论等专业课程，也将为营员们针对性地提供高水平、高标准的专业性训练。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育快讯

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第13期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235