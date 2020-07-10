第三届字节跳动夏令营开启报名

第三届字节跳动夏令营正式面向全球高校在校本科生、硕士生、博士生开放报名。

7月9日，第三届字节跳动夏令营正式面向全球高校在校本科生、硕士生、博士生开放报名，满足条件的学生可在官网报名，通过笔试和面试后即可入营，不需要缴纳任何培训费用。

据悉，本届夏令营将开设研发、游戏两个赛道，面向全球高校在校生公开招募150人，以“大咖授课+项目实践”的形式带领营员全面了解算法、工程、游戏领域的前沿知识，帮助营员将学校的专业知识与业界的实践经验打磨融合，为进入职场打好前站。

2020年第三届字节跳动夏令营将于8月30日-9月5日正式开营，夏令营的专业课程与项目实践将围绕两大赛道五大方向开展，为营员提供专业的赛道课程。其中研发赛道作为夏令营的传统赛道，分为算法和工程两个技术方向。而今年新增的游戏赛道，将帮助营员从游戏美术、游戏策划及游戏程序等多个方向深入了解游戏行业，亲历游戏开发的全过程。同时，营员们还将由一线业务专家带领参与真实的项目实践，深度体验字节跳动的产品文化与氛围。

字节跳动夏令营是字节跳动 Byte Camp 每年两场主要活动之一，另一场是针对ACM国际大学生程序设计竞赛（ICPC）举办的冬令营。 Byte Camp 是字节跳动打造的精英训练营活动，旨在提高顶尖高校在校学生在计算机领域的专业度，帮助学员实现能力跃迁。字节跳动夏令营负责人介绍，在游戏赛道中，本届夏令营邀请了原暴雪动画的角色总监、项目艺术总监，动画电影《姜子牙》联合导演、艺术总监王昕加入，与夏令营团队一起，为营员打造了“走进游戏”系列课程，包括游戏行业初探、游戏研发day 1、游戏美学--情感化设计、游戏玩家与用户研究、结构力思考、游戏玩法原型等教学课程和体验式工作坊。课程将通过真实案例的展现，从宏观视野和研发细节等多个层面，帮助对游戏感兴趣的营员们从0到1体验游戏策划设计研发全过程。

作为历届字节跳动夏令营的传统特色之一，本届夏令营依然保持了豪华的导师阵容，除了王昕这样的业界大咖，还邀请到了来自顶尖高校、机构的学者和科学家前辈。其中包括1981年在斯蒂芬·霍金的指导下获得博士学位的约翰霍普金斯大学教授、计算机视觉领域奠基人之一 Alan Yuille，斯坦福大学教授、图网络领域专家、数据挖掘领域最顶尖的学者 Jure Leskovec，机器学习领域著名专家、香港科技大学的张潼博士，中科院计算所研究员、先进计算机系统研究中心主任包云岗，以及国家杰出青年基金获得者、浙江大学博士生导师徐文渊等。

这些专家不仅在学术方面造诣颇深，也深入参与到工业界的实践之中。例如 Jure Leskovec 教授目前担任 Pinterest 的首席科学家。张潼博士同时也是创新工场的科研合伙人，此前还曾担任过雅虎研究院主任科学家、百度研究院副院长和大数据实验室负责人、腾讯AI Lab主任等职位。

受邀的中外学者与科学家，将在字节跳动夏令营中，为营员们亲授计算机视觉、数据挖掘、深度学习、机器学习理论等专业课程，也将为营员们针对性地提供高水平、高标准的专业性训练。