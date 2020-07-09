东莞市横沥中学开展智慧教学开放日活动

横沥中学于2020年7月8日上午举办“慧生课堂，慧聚校园”为主题的第四届智慧教学开放日活动。这是横沥中学连续第三年以科大讯飞畅言智慧教学平台为主开展的对外开放日活动。

横沥中学于2020年7月8日上午举办“慧生课堂，慧聚校园”为主题的第四届智慧教学开放日活动。这是横沥中学连续第三年以科大讯飞畅言智慧教学平台为主开展的对外开放日活动。

自2017年起，东莞横沥中学开始应用科大讯飞的畅言智慧课堂平台，2018年起，学校开始应用智学网大数据系统，并在镇委镇政府的支持下，利用畅言智慧课堂平台积极开展慕课教学第二期实践，使慕课班规模扩大到10个。2019年，通过家校共建的模式，横沥中学慕课班规模扩至26个，并为非慕课班级建设了智慧教学功能室，全校教职工均参与到慕课教学实践中。

初二级李晓云老师的交流课《初二数学期末复习指导》

据横沥中学教务副主任胡飞介绍，在此次开放日活动中，横沥中学准备了16节主题为基于大数据的精准化学科教学备考的推荐观摩课。同时，初一、初二所有班级都开门上课，全面对外开放，随时接受家长和外校教师的推门听课。

初一级邓小玲老师的交流课《时态复习：一般现在时与一般过去时》

参加开放日的家长们表示，基于网络、大数据和人工智能的智慧教学更能激发孩子的学习兴趣，提高了他们的学习效率。前来听课的老师也认为横沥中学的智慧教学探索发展迅速，突出了信息技术与课堂的深度融合和让技术服务教学、让技术指导学习的创新教学理念。

同学们正在讨论平台上的学习内容

本次开放日，学校除了开放邀请上百位家长和外校老师走进学校实地观摩课堂外，还通过课堂直播的形式，吸引了500多位家长以及老师在线观看。胡主任表示，下学年横沥中学将继续面向横沥镇的相关部门、教育同行、家长和关心教育的社会人士进行开放。