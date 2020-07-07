卓越高四热烈送考：助复读生们逆风上扬，逐梦重启！

7月7日，高考如期而至，学子们纷纷步入考场，迎接人生的挑战，而在他们的背后，无数送考教师和家长则用他们默默地守候为孩子们撑起了最坚实的后盾。

2020年的高考，与往年略显不同，受新冠肺炎疫情的影响，今年高考时间推迟到7月7日-8日。考生们也因此面临着前所未有的考试和心理的双重压力。

7月7日，高考如期而至，学子们纷纷步入考场，迎接人生的挑战，而在他们的背后，无数送考教师和家长则用他们默默地守候为孩子们撑起了最坚实的后盾。尽管今年的高考与以往有些不同，但卓越教育高四学校高考送考的传统始终如一，每年都会如约出现在考场门口，“为梦想再战一次”的红衣送考队，成为人群中一道亮丽的风景，老师们带着对学生们的关怀与鼓励，目送学生们进入考场，坚毅的眼神告诉学生们他们是最棒的。

卓越教育高四学校老师齐上阵，高考送考从未缺席

为了让卓越高四学校所有学子更加自信地走进高考考场，全体教师精心准备送考活动。他们身穿红衫，为同学们加油助威、鼓劲壮行。教师们相信他们的陪伴是对学生最暖心的呵护。

在学生进入考场之际，老师还不忘与学生进行短暂的互动。“考场保持好心态，先易后难答试题”，在送考现场，一位女教师满脸洋溢笑容，还不忘追着学生反复强调注意考试技巧。“加油，相信自己可以的”，“记得保管好自己的准考证和身份证”等暖心的话语不绝于耳，而“注意个人防护安全”成为2020年教师们对学生特有的关心。学生们在老师的声声祝福中，带着对未来的憧憬，坚毅地迈向考场。

尽管高考进行中，但卓越高四的教师们没有丝毫松懈，认真负责的态度告诉学生他们是值得信任的。每场考试前后，老师都会时刻关注考生们的复习情况与心情，作出及时的引导与交流，还利用考试空档，帮助同学答疑解惑，全程陪同学生进行最后冲刺。

卓越高四：高考不是一个人的战争，而是一群人的战斗

高考送考已成为卓越高四学校的传统，老师们以自己的一言一行作为榜样，为学生传递满满的正能量。

高考不仅仅是国家人才选拔的重要形式，对个人来说也是一场重要的人生历练，尤其是对高四学生来说，复读一年，要刷新高考成绩，更是勇气可嘉。卓越高四作为业界领先的复读学校，办学已超过20年，拥有一批经验丰富的高考毕业班教师，他们紧贴“全国卷”考试大纲，教研、打磨符合复读生特点的专业课程体系，加入“智慧课堂”的科技赋能，帮助学生高效复习，更有针对性地强优补弱。其实，复读并没有想象中那么艰难，卓越高四还形成了一套生命成长体系，为学生及时调整考试心态，关注同学们的心里健康成长，获得了大量学生及家长们的一致认可。

高四学生们在考场前感慨说到：在卓越高四的这一年，无怨无悔，遇见了许多志同道合的“神队友”，我们不负时光，为梦想再战一次！

愿全体高四学生在考场上能够从容应对，在这场较量中全力以赴，旗开得胜！