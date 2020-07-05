临帖是创作的源泉和依据,每一位学书者都必须重视的问题。

最近，曹宝麟先生说：“想玩书法,就要临帖。”看似是一句俏皮话，却意味深长，他谈到了书法学习的本质问题。书法的本质，体现在书法的实用价值和审美价值。字形结构、用笔和书写技巧，是书法的实用价值;笔墨情趣、艺术风格和个人修养，则是书法的审美价值。学习书法的方法是从临帖到自运再到创作，由一帖到旁及多帖、迂迴渐进、循环往复、由量变到质变的过程。它主要的途径，就要“临帖”，临帖对于书法家来说，不仅是日课，还要伴随终身。

古代印刷术并不发达,刊行字帖主要以刻碑拓本为主。“古人得佳帖数行，专心学之，便能名家。”此言道明了得到真迹作为临帖的重要性。回顾书史，成大家者，无不从临摹开始，临帖为日课，至老亦不休。

在当代,书法成为了独立的艺术门类，书法创作进入到“展厅时代”,为当代书家提供展示的平台,让书法艺术的视觉效果和艺术表现手法得到了充分的表现。但是,也存在不少问题。主要表现在两个方面:一方面为了适应展厅效果，有的书家过于追求展览视觉效果，创作巨幅作品，却忽视了对法帖的深入体悟，缺乏精神内涵。另一方面在汉字字法、语义表达等方面也出现了严重缺失。从全国首届临书等展览参展的隶书作品中，他们只取法《曹全》《礼器》《张迁》《乙瑛》《石门颂》《西狭颂》《褒斜道石刻》等。东汉是隶书成熟时期，碑摩崖多达近百种，风格多样。其中《衡方》《鲁峻》《樊敏》《郙阁》《校官》等却少人问津，显然是汉碑认识不足，深入不够，充分暴露临帖面狭窄、堂奥不广的短板。因此，近四十年的各种重大展览，时代特征强烈，却难以见到经典力作和震撼观众的作品。

著名书法家沈鹏先生在《人生四十》一文中,谈到自身书法经历和感悟，自述“我从五岁入小学拿毛笔开始，便爱好书法，但是时常中断，尤其是不大喜欢临帖”。殊不知，沈鹏先生出外，随身必携带古帖，读帖和临摹。沈先生说的“不大喜欢临帖”，不是不临古人法帖，不大喜欢临而经常临,更加说明沈鹏先生对“临帖”的重视。一些不临帖、不懂临帖或不深入的人，对沈先生的话，断章取义，歪曲原意，凭借此大言不惭地宣扬不临帖的主张，其实则自曝其对书法理解认识不足。

历览古代书论，言临摹者比比皆是，如:

南宋的姜夔《续书谱》“唯初学者不得不摹,亦以节度其手，易于成就，皆须是古人名笔，置之几案，悬之座右，朝夕谛观，思其用笔之理，然后可以摹临”。

清代的周星莲《临池管见》“初学不外临摹。临书得其笔意,摹书得其间架”。

临帖的作用,在于“节度其手”、“得其间架”、“思其用笔之理”，举目所观，皆是“古人名笔”，在这样的条件下，心手均得以受到训练，书写技巧娴熟，自由运用，创作才能进入佳境。

临帖是否影响书法创新？从未入古或者食古不深，何来出新？那些不临帖的人认为要以己意来自创一体，他们认为学习古人书法，拘泥于古人的形式与风格中，就是缺乏创新，缺少时代认知，没有个性。其实临帖与创新是并不矛盾的，历代书家无不通过大量临习古碑帖和创作实践，才能形成个人的艺术风格。如清代邓石如从《袁安碑》和《校官碑》、伊秉绶从《张迁碑》和《衡方碑》额、近代吴昌硕从石鼓文、齐白石从《祀三公山碑》中找到创作灵感，在此基调上形成个人的面目。

曹宝麟先生在其《砚边卮言》一文中谈到:“我深知创变的重要,但欲变而不知变或故作而违规律，还不如委顺随化，与时推移。因为变迁是宇宙定理，想不变也不行。缓的变犹如坐地而不觉，揽镜而不知，而十年的比照便凸现差异的巨大。”欲变而不知变，这是大多数求变者的痼疾。书法，有可变者，亦有不可变者，知其不可变者，而后方能变，这样的变才是有价值的。随心所欲，狂妄作态，藐视历史，忽视书法几千年积累流传下来的艺术精华，对书法蕴含的艺术规律一无所知，而盲目求变，容易误入歧途。

因此，临帖是创作的源泉和依据,每一位学书者都必须重视的问题。如果一个书家忽视临帖，他的创作则是无源之水，势必影响其书法创作的发展空间。

（作者：黎向群 著名书法评论家）