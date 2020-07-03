插上A.I.翅膀，东莞老校踏上教育信息快速道

智慧教育也已成为东莞市横沥中学初三数学老师陈建平的好帮手。

2020年是横沥中学应用科大讯飞畅言智慧课堂平台的第三年。三年来，全校已实现智学网的常态化应用，升学成绩也逐步攀升。这一切都离不开校长袁怀敏领大刀阔斧的改革和人工智能教育的赋能。

横沥中学校长袁怀敏

老校焕新：挖掘智慧教育潜力

横沥中学创立于1958年。曾经的横中成绩不佳，一方面是因为生源素质相对薄弱，另一方面，长期以来，传统教学理念和方式根深蒂固，学生接受知识主要依靠教师的言语讲解，用的信息的单向传输，方式相对单一，学生的创新思维和能力不能得到充分锻炼。

“横沥中学发展到今天，已经进入了第二个甲子之年。学校处于信息化飞速发展的时代，身为校长，我要不断为学校拓展资源，要让教师感受自己是站在教育前沿工作，才有助于学校全面开展工作。”袁怀敏意识到：要想让横沥中学有所发展，必须全面思考、全盘规划，充分做好顶层设计，才能着手进行改革。

教育信息化带来了新变化。东莞市横沥中学初二地理老师欧艺妃回忆起此前没有智学网时的日子，“每天都要搬大量的练习册，回办公室逐一批改选择题和综合题，批改作业时间过长，知识点掌握情况没有大数据统计，学情把握精度低;使用投影仪公布答案，大家在有限时间内核对答案。经常出现核对不及时的现象。”

“使用之后大大提高了作业的批改效率。核对答案变成一件很简单的事情，只需要智学网发布任务就可以了，便捷高效。”欧艺妃感慨道。

智慧教育也已成为东莞市横沥中学初三数学老师陈建平的好帮手。“学校的大型考试及年级数学的周测都采用智学网开展，主要考虑到平台比较成熟、稳定，而且操作简单，基本所有教师都会设计答题卡，并在电脑或手机进行网阅评卷。”

陈建平认为，智慧教育的应用大大提高了老师的教学效率。“考后产生大量非常重要的数据，每个班的每道题的得分情况，每位学生的各小题得分情况，优秀学生，不合格学生自动分类等等，在评卷功能中，还对得分率比较小，即错误比较多的题目以不同深浅的颜色表示出来，便以教师精准评讲。”

据袁怀敏介绍，经过三年的实践，横沥中学的中考成绩稳步提升，学生综合素质不断提高。

横中师生在使用智学网平台上课

同行上门取经

交流智慧教育经验

横沥中学在进行教育信息化建设的同时，也积极地与广东省内教育同行交流经验。连续三年以讯飞畅言智慧教学平台为主开展对外开放日活动，收到热烈反响。

去年11月，广州市花都区教育局考察团共30余人，到东莞市横沥中学参观交流。考察团负责人对横沥中学的三年实践发展表示高度的赞赏，并鼓励花都区前来参观交流的学校要大胆探索教育学改革，加快学校信息化的发展，协力推进学校信息化教学进程。

花都区教育考察团在横中参观学习智慧教育建设

据袁怀敏介绍，横沥中学各学科已能够充分利用智学网和畅言智慧课堂的教学监管、资源库、测验报告、精准教学、考试阅卷、选题组卷等功能有针对性地安排教学内容和方法，并在此基础上，利用智学网和畅言智慧课堂平台继续深化开展分层检测、分层评价，为学生提供个性化的学习路径，打造大数据与个性化教学的特色示范学校。

人工智能助力教育信息化大发展

袁怀敏的教育故事，仅是万千校长在智慧教育浪潮来袭时，把握发展走向和趋势的缩影。在人工智能、大数据、5G等新兴技术的推动下，智慧课堂早已不再局限于大城市的名校试点，乡镇中学的孩子们也可以借助先进的智能设备和A.I.技术丰富课堂体验，从而提高学习成绩。

作为中国人工智能产业先行者和领导者，科大讯飞智慧教育系列产品以“人工智能助力教育 因材施教成就梦想”的理念为指导，深耕人工智能技术在教育行业的深度应用。目前，科大讯飞智慧教育产品已覆盖全国3.5万个学校，包括深圳中学、华南师范大学附属中学、北京市第四中学、上海理工附属学校等，过亿名师生参与了人工智能教育应用。