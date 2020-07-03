广药大附一院：创新教学形式 助力疫情防控

广东药科大学“疫情当前不停学”——新冠肺炎系列线上课程结束全部课程。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/赖德星）近日，广东药科大学“疫情当前不停学”——新冠肺炎系列线上课程结束全部课程。据悉，为贯彻党中央、国务院、省委、省政府关于新型冠状病毒感染肺炎（以下简称“新冠肺炎”）疫情防控精神，落实省卫健委的工作部署，根据广东药科大学附属第一医院（以下简称“广药大附一院”）关于疫情防控工作要求，2020年2月27日，广药大附一院住培科在副院长蒋文功教授，医院纪委委员、教学部主任刘维的指导和支持下组织开展了“疫情当前不停学”——新冠肺炎系列线上课程，把疫情及防控当活教材，提升办学质量，助力疫情防控。连月来，坚持每周四下午邀请医学专家、援鄂英雄为广药大附一院全体住培师资以及住院医师规范化培训学员（以下简称“住培学员”）就新冠肺炎防控进行系统性、专业性、针对性的授课。系列线上课程分为“新冠肺炎防控”和“医路心程”两个系列。全体住培师资以及住培学员约130余人参加了线上课程。系列线上课程由住培科科长朱桂平全程主持。

据介绍，第一系列“新冠肺炎防控”线上课程，主要邀请相关专业老师授课，旨在普及专业医护知识和心理干预知识，助力疫情防控，并结合疫情防控等特殊时期探索如何丰富授课内容和创新教学形式，提高住培办学质量。本系列特邀医学影像科科主任、放射科专业基地教学主任马立恒、精神科主任医师皇甫丽、临床技能中心副主任唐立东、外科教研室主管护师陈俊英、内分泌科副主任医师马承红、检验科科主任杨小蓉等6位相关专业主任围绕新冠肺炎的临床表现、临床检测、影像诊断、鉴别诊断、防护用品正确穿戴方法及突发事件心理状态及应对方式等方面，向听课师生对新冠肺炎的防治知识、心理干预进行了深入、专业的讲解。

第二系列“医路心程”线上课程，主要邀请援鄂抗“疫”英雄及驻守本院坚守岗位的一线人员讲述抗“疫”经历，旨在引导全体住培师资以及住培学员在体悟不惧危难勇担当、不辱使命有作为的先进事迹中砥砺守初心、担使命的精神，激发医务工作者的使命感和自豪感。本系列特邀呼吸内科主任、赴湖北武汉医疗队队长谭杰，感染科主任、赴湖北荆州医疗队队长贺爱辉及赴湖北医疗队员代表茹晃耀副主任医师、毛锐医师、李博维医师，围绕“疫情下的披甲征途”，分享各自在援鄂中经历的惊险时刻与感人瞬间，用实际行动来践行“医学生誓言”。本系列还邀请了医务科主任高峰讲述了疫情期间广药大后方根据地全力支持支援抗“疫”前线的工作部署和措施；邀请急诊科主任曾育辉讲述了面对媒体各种信息如何分析和理性思考，增强战胜疫情信心。

朱桂平主任认为，面对疫情危机，我们要不断前行和成长。疫情跌宕起伏，心情七上八下，防治知识宜扎实，要通过更全面、更深入、更专业的学习和交流中加强认识，要从抗“疫”英雄感人经历中的体会和思考，用实际行动来践行“医学生誓言”。