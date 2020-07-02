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“最美街坊”办网校平台 教育机构抱团取暖

2020-07-02 16:29 来源：南方网
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　　南方网讯 （记者/杨智明）受疫情影响，上半年实体教育培训行业整体几近停摆。

　　6月30日，共享师资举办“疫后重生，万校联盟”教培行业千人峰会在广州举行，吸引全国各地近千名教育培训机构代表抱团取暖。

6月30日，共享师资3.0新品发布会在广州盛大举行，实体教培行业抱团取暖。

　　共享师资线上教育平台加盟运营中心总经理何若宁时隔大半年，从黑龙江回到广州参会，感受到实体培训行业逐渐复苏。截至目前，已有逾万家实体教育培训机构入驻共享师资平台，欲借力互联网+教育，共谋线上突围。

　　疫情助推，线上教育迅速崛起

　　今年疫情时期，教育部发出规定要求全国各地大专院校、中小学、幼儿园“停课不停学”。这项规定的出台，让在线教育行业迅速火热。据预测，今年年底，我国在线教育用户将达到3.09亿人，市场规模达到4538亿元。

　　而且，随着大数据、5G、AI等新技术的完善和发展，线上教育全面普及将是一个大趋势。随着线上教育进入“下半场”，用户需求进一步深化。

　　据了解，早在2017年，知名公益人物、广东最美街坊、“东莞好人”程善道先生便在全国范围内首开先例提出“共享师资”理念，率先倡导并践行“去围墙化”教育。2018年，程善道的线上教育平台——共享师资APP平台问世。目前，注册用户数已达200万。

　　程善道认为，互联网时代，优质教育不应该被“围墙”围住。未来，每个实体学校必须标配一个网校，把网校开进学生的家里，让各学科、各领域优质的师资通过互联网，直达每一个学生手里，让边远地区农村的孩子也能学到名师的课程。

　　一键轻松开网校，为实体教育赋能

　　6月30日，共享师资3.0新品对外发布，全新升级版的共享师资更加强调用户体验感，且以短视频+直播+优质内容三套马车，更加便利地、深层次地满足了施教者与受教者的双向用户需求。分众传媒联合创始人倪伟认为，5G的日渐普及，能助推共享师资开拓线上教育新蓝海。

　　今年疫情以来，实体培训机构面临困境，而共享师资APP能实现一键轻松开网校。据了解，共享师资APP目前已经吸引2000多家学校、5000多位老师入驻，可提供40多万节课程、110万份名校试卷、1600万道题海，内容覆盖K12教育、婴幼儿教育、高等教育、职业教育等适合0至80岁学习需求的全品类课程。

编辑： 张霜

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