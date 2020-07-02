广州市牵手科大讯飞共建国家级智慧教育示范区

广州市政府又有人工智能建设新举措，联手科大讯飞打造国家级智慧教育示范区。

南方网讯(记者/黄绮铌)广州市政府又有人工智能建设新举措，联手科大讯飞打造国家级智慧教育示范区。

6月28日，广州市和科大讯飞签订战略合作协议，双方将在数字政府、教育、医疗、车载、商圈、人工智能开放创新平台等多方面全方位合作，为粤港澳大湾区数字新基建的发展全面提速。

（科大讯飞董事长刘庆峰出席“广州市重点项目建设推进会”活动，与广州市签订战略合作协议）

根据协议，广州市政府与科大讯飞将针对智慧教育领域开展密切合作，在八个合作项中，教育占了两项。广州将积极支持科大讯飞建设全球智慧教育考试评测中心，在广州开展基于大数据的教育考试评测技术的教育质量监测实践，并与广州市属高校、中小学校等单位开展合作。除此之外，科大讯飞将全力支持广州市打造国家级智慧教育示范区。

从示范校到样板区：科大讯飞探索智慧教育新生态

根据双方协议，在教育领域，科大讯飞助力广州建设“公平而有质量”的国家级智慧教育示范区，积极探索新型基础教育人才培养模式，基于A.I.技术助力广州基础教育质量优质均衡可持续发展。

在加快推进“新基建”的浪潮中，智慧教育成为广东建设新型基础设施的重要内容与抓手。科大讯飞在粤港澳大湾区的布局表明，在线教育已不仅是特殊时期的应急之举，更是未来教育变革的发展趋势。

6月18日，科大讯飞与深圳宝民小学签订合作协议，双方将共同建设人工智能创新教育应用中心；4天后，科大讯飞和广州市第四中学签约，该校将在科大讯飞支持下自初一年级开始开设人工智能通识课程，标志着“百年名校”将引入人工智能创新教育课程。

在粤港澳大湾区核心门户——南沙区，通过科大讯飞的人工智能技术赋能，目前南沙已出台人工智能+智慧教育发展规划，首期建成220个智慧课堂教室，实现全区高中智慧课堂全覆盖，智能备课、智能授课、智能评测等在实验学校常态化应用。

（南沙第一中学学生正在科大讯飞畅言智慧课堂学习）

从人工智能创新教育示范学校，到智慧教育区域样本，科大讯飞紧锣密鼓地在粤港澳大湾区推动智慧教育的应用落地，为华南乃至全国各地区人工智能助力教育信息化发展大步向前，探索不止。

科大讯飞高级副总裁杜兰在最近的广州两会上更提出了关于教育新基建的提案，她认为，科大讯飞加快广州智慧教育体系化建设，提升广州基础教育的智能化水平，提供‘线上+线下’混合教学的支撑条件，构建区域智慧教育供给生态，将智慧教育打造成为广州‘新基建’的重要品牌。

保障教育公平：全球智慧考试评测中心落户广州

根据协议，科大讯飞在广州建设全球智慧考试评测中心，围绕面向全球用户的普通话考试和雅思考试，以及国内中高考、英语口语和四六级考试、音乐考试等，在广州开展基于大数据的教育考试评测技术教育质量监测实践。

经过多年实践，科大讯飞的人工智能技术已经能够完成中高考作文批改、英语口语批改、普通话等级考试评测等任务，通过人工智能技术提供考试评测服务，每年服务人数已超过6000万人次，覆盖全国31个省级行政区，这既保障了教育的公平性，也为教育产业化带来巨大机会。