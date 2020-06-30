从黎向群先生临习《祀三公山碑》谈起

近期，余常见黎向群先生在其微信朋友圈发临习《祀三公山碑》之作。

近期，余常见黎向群先生在其微信朋友圈发临习《祀三公山碑》之作，与往年所临习之作更精进一层，观其以篆籀之笔法铸造汉碑之魂魄，呈现汉碑之万象森罗；观其结体长中显方，一变小篆之瘦劲增其浑厚；略加金农、邓石如、吴昌硕、齐白石之笔意，以增其趣味，得画龙点睛之效。刘熙载曰：“书，如也：如其学，如其才，如其志，总之曰如其人而已。”先生乃一学者，追求率性地书写，以望再现汉碑的高古与雄强和一派活趣的明清格调，不为求变而乱变，而是委顺随化，与时推移，从而实现五合交臻，心手双畅的境界。

《祀三公山碑》，全称《汉常山相冯君祀三公山碑》，俗名《大三公山碑》，是名垂书史的极有价值的碑刻之一。汉元初四年(117)刻，篆书，10行，行约17至20字。现存于河北省元氏县封龙山上。

结体介于篆、隶之间，亦称“缪篆”，是由篆入隶之作，其渐减篆之萦折，为录之径直，有的字还有草篆之意，书法劲古，笔锋遒劲浑厚。清代方朔跋此碑云：“乍阅之有似《石鼓文》，有似《泰山》、《琅琊台刻石》，然结构有圆亦有方，有长行下垂，亦也斜直偏拂。亦不能为此书也；仅能作篆者，亦不能为此书也；必两体兼通，乃能一定独擅。”杨守敬评曰：“非篆非隶，盖兼二体而为之，至其纯古遒厚，更不待言，邓完白篆书多从此出。”清代康有为、杨守敬称之为“瑰伟”，日本书道界人士也称其为“神碑”。

据本人所见，清代书法家邓石如、赵之谦、沈直植、吴昌硕等曾临摹过，可知他们的篆法深受其益处。在近代，此碑对我国著名书画大师齐白石先生书法篆刻艺术的发展、形成起过重要作用，并形成其独树一帜的篆书（篆刻）语言。齐白石在《白石印草叙》曰：“余之刻印，始于二十岁以前，最初自刻名字印，友人黎松安借以丁、黄印谱原拓本，得其门径。后数年得二金蝶堂印谱，方知老实为正，疏密自然，乃一变；再后喜天发神谶碑，刀法一变；再后喜三公山碑，篆法一变；最后喜秦权，纵横平直，一任天然，又一大变。”可看出齐白石的篆法由《祀三公碑》所化出，也是他篆法的根源所在。

学书，需化古为我。黎向群先生借鉴前人学习之路，以吴昌硕篆籀之笔法贯穿全貌，既得汉碑之筋骨又得高古之意，以齐白石结字之法谋篇布局增其韵，以金农、邓石如之方笔增其势，此些微妙之处，需静观默想方可悟出。

黎向群个人简介：

黎向群，广东文艺职业学院图书馆馆长、书法史副研究员、学术委员会委员，广东省教育厅语言文字工作指导服务组书法教育专家，华南师范大学艺术产业研究中心特聘研究员、广东第二师范学院书法教育研究所特聘研究员，中国书法家协会会员、广东省书法评论家协会副主席、广东省书法家协会理事兼篆刻委员、岭南印社副社长兼印学研究院院长，教育部中国书画等级考试广东专家委员会委员、广东省国际文化交流中心理事。著有《岭南历代书法名家》《岭南篆刻》《小闲字课》等。书学论文九十多篇发表于《中国书法》《书法丛刊》《书法》《西泠艺丛》《美术学报》《书画世界》《安徽理工大学学报》（社科版）《广东教育》《岭南文史》《琼台学刊》《东莞书画》《书法报》《书法导报》《深圳特区报》《海南日报》《新快报》《信息时报》《南方工报》等报刊。《新快报》收藏周刊“向群品书”、《信息时报》艺术周刊“广东书人品鉴录”专栏评论家。多篇论文被《人大报刊复印资料》转载。书学成果（2010―2013）荣获全国第四届“康有为奖”理论奖。2019年获首届中国印学奖“颂契成果奖”。书法作品入选全国省市书法展和全国书法名家双年展，1988年获广州地区大学生书法比赛一等奖，2001年，获广东省首届中青年书法作品展优秀作品奖。曾担任广东首届临书展、青年书法篆刻作品展和第一、二、三届国际岭南印学学术研讨会论文评委。先后在广州、东莞、湛江市举办以“汉风晋韵”为主题的个人书法艺术及学术成果展览。

作品集：