科大讯飞助力广州市第四中学打造人工智能创新教育示范学校

如何用语音合成技术来给自己拼装的机器人下指令？在人工智能创新教育课上，学生们将“组团”探索答案。

南方网讯 如何用语音合成技术来给自己拼装的机器人下指令？在人工智能创新教育课上，学生们将“组团”探索答案。6月22日，广州市第四中学与科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”）签订合作协议，双方将共同建设人工智能创新教育示范学校。

广州市第四中学与科大讯飞股份有限公司签订合作协议

广州市第四中学副校长徐东华与科大讯飞粤港澳大湾区办事处副总经理姚飞代表双方签约；广州市第四中学总务处主任张伟光、科大讯飞华南股份有限公司总工程师余健等出席活动并见证签约仪式。

广东省一级学校引入科大讯飞人工智能创新教育应用

广州市第四中学是广东省国家级示范性普通高中、广东省一级学校，学生学业水平和特色发展方面均走在区属示范性高中前列。据悉，从2020-2021学年开始，广州市第四中学将在科大讯飞支持下自初一年级开始开设人工智能通识课程，在综合实践课程中开展创新教育，这标志着“百年名校”将引入人工智能创新教育课程。

科大讯飞将通过A.I.基础知识课程、跨学科整合课程、项目实操课程、编程无人机教育课程等体系化的课程内容，结合线上A.I.原理验证实验、编程及模型训练等工具，基于机器人、无人机和开源硬件实践套件开展项目式任务，帮助广州市第四中学培养学生动手探究和创新创造的能力，全面提升学生的A.I.素养。

早在2017年，广州华南师大附中就已联手科大讯飞打造尖端科技联合实验室，华附的学生将可在实验室进行科技创新，并且可以获得科大讯飞的学术和技术支持。

对于本次合作，广州市第四中学副校长徐东华在致辞时表示：“科大讯飞携手广州市第四中学，有望为广州在基础教育层面开展人工智能教育提供有效案例。”

“三位一体”攀登素质教育高地

2017年7月，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，将人工智能发展提升到国家战略高度，明确要求“在中小学阶段设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育，全面提高全社会对人工智能的整体认知和应用水平”。

同年，科大讯飞在行业内首发人工智能创新教育综合解决方案，

为学校提供A.I.系列课程、线上实验和工具、A.I.教具套件以及A.I.教学师资培训等服务。“通过构建‘课程、实验室、服务’三位一体的人工智能创新教育体系，在学校内营造良好的科技创新环境并提供相应的支撑，探索人工智能时代素质教育新模式。”科大讯飞华南股份有限公司粤港澳大湾区办事处副总经理姚飞表示。

目前，人工智能创新教育已覆盖全国数百所学校，约万名师生参与了人工智能创新教育应用，已形成了通识普及教育、进阶兴趣教育和特色拓展教育等多级课程体系的分层培养模式。

作为中国人工智能产业先行者和领导者，科大讯飞智慧教育坚持“人工智能助力教育，因材施教成就梦想”的发展理念。在智慧教育领域，提供了覆盖“教、学、考、评、管”全场景的智慧教育解决方案，科大讯飞智慧教育产品已覆盖全国全国35000多所学校，服务师生超过1亿。

广州市第四中学与科大讯飞本次合作，有望在未来共同打造一个全市乃至全省、全国的人工智能创新教育示范高地，实现共享共赢共发展。