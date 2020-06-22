扶贫先扶智 无限极助力甘青地区教育扶贫

2018年6月，无限极“书香陇原，启智书屋”项目走进这里，40余名来自甘南地区的志愿者绕行230公里山路，为孩子们带来了丰富的课外读物。

2020年注定是不平凡的一年。在今年的特殊形势下，全社会努力克服疫情影响，凝心聚力打赢脱贫攻坚战。

这其中，无限极志愿者的身影活跃在青海海南藏族自治州、甘肃省甘南藏族自治州和临夏回族自治州等国家重点扶持的“三区三州”深度贫困地区，长期关注贫困地区的青少年成长，支持少数民族地区的教育扶贫工作。

青海黑科村幼儿园

坐标甘肃省甘南藏族自治州：230公里的扶贫路

甘肃省甘南藏族自治州位于青海省与四川省的交界处。王格尔塘镇中心小学座落在大山深处，吸纳了方圆10公里的近200名学生。

2018年6月，无限极“书香陇原，启智书屋”项目走进这里，40余名来自甘南地区的志愿者绕行230公里山路，为孩子们带来了丰富的课外读物。

作为无限极在甘肃地区的公益品牌项目，“书香陇原，启智书屋”项目已在甘南藏族自治州和临夏回族自治州的4所贫困学校落地，累计捐赠儿童读物8100余册。

无限极甘肃志愿者活动

除了解决实体图书不足的问题，发展网络教育资源也是无限极关注的领域。

2018年10月，无限极捐资为甘南州夏河县达麦乡中心小学建设了一座崭新的电子阅览室，为孩子们打开互联网的世界。同时无限极为该村5名走出深山、考上大学的大学生发放奖学金，鼓励他们学成后反哺家乡，回报社会。

坐标甘肃省临夏回族自治州 ：5次派出志愿者队伍帮扶

甘肃山坪小学

在有着“全国脱贫看甘肃，甘肃脱贫看临夏”之称的甘肃省临夏回族自治州，脱贫攻坚的任务尤为艰巨。

2018年以来，无限极5次派出志愿者队伍，为当地提供力所能及的帮助，先后为当地多所小学和幼儿园提供共计280多套学习用品、200套课桌椅、捐赠价值2万元的健康产品、修缮篮球场防护栏等，并在今年疫情的特殊时期，赠送价值1.5万元的防疫物资。

坐标青海省海南州藏族自治区：一座爱心图书室

在青海省海南州藏族自治区共和县，河水汇入青海湖口的地方，坐落着“倒淌河镇”，镇的一边连着浩瀚飘渺的青海湖，另一边连着苍茫无垠的大草原。这里的黑科村幼儿园一共有25名孩子，全部来自附近的藏民家庭。

2018年6月，为了弥补图书资源不足的问题，无限极携手青海省青少年发展基金会，走进黑科村幼儿园，为孩子们带来了书架、书桌、图书、文体用品和学习资料，手把手搭起一座爱心图书室。

青海爱心图书室

“我们还给孩子们带来了手工制作玩具，和小朋友一起画陶艺，折纸飞机，描绘美好的明天。”无限极志愿者赵女士谈起当天的活动，仍然历历在目。

为了精准聚焦各地的扶贫需求，无限极自2016年起，在全国成立了33支志愿者队伍，吸纳超过8700名来自各地分公司的员工和经销商成为志愿者，参与一线的扶贫攻坚战，累计贡献超过68000志愿时。

因长期致力于当地的教育扶贫事业，2019年7月，无限极志愿者协会获得了由共青团甘肃省委、甘肃省青年志愿者协会共同授予的“甘肃省青年志愿者服务项目大赛铜奖”荣誉称号。

一直以来，无限极以帮助更多人实现“健康人生”为己任，发挥企业志愿者队伍的优势，与政府部门和社会组织共同携手，积极参与“三区三州”少数民族的教育扶贫事业。今年是扶贫攻坚的关键之年，无限极也希望有更多社会力量参与进来，为决胜脱贫攻坚贡献力量。