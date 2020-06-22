《2020高考志愿填报志愿》预售啦！

打开一个引导的入口，在海量信息资源中建立起科学、有效的填报方法，找到适合自己的志愿。

2020年高考填报志愿流程了解了吗?填报技巧掌握了吗?不用愁，高考志愿填报宝典——《2020高考志愿填报指南》预售啦!

本书作为对广东省2020年高考志愿填报的工具书，对广东省教育考试院编写的《广东省2020年普通高等学校报考及填报志愿系列用书》(大厚本)的内容进行解析。我们希望为广大考生与家长：打开一个引导的入口，在海量信息资源中建立起科学、有效的填报方法，找到适合自己的志愿。

本书注重指导性和实操性，全书根据高考录取的顺序，用高考志愿填报思维模式整编过去三年广东高考招生数据，如“广东省2017年—2019年普通高校招生录取最低控制分数线”、“广东省2017年—2019年普通高考分数段统计表(含本科层次加分)”、“广东省2017年—2019年普通高考投档情况”、“2019年部分在粤招生高校专业录取情况统计表”。考生可根据自身的全省排位、分数快速查找相匹配的区间院校。

《2020高考志愿填报指南》(文科)

《2020高考志愿填报指南》(理科)

为了节省广大考生与家长的时间，我们特意整理了广东省内154所高校的基本情况(含官网网址)。

154所学校目录

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并以《广东省2020年普通高等学校报考及填报志愿系列用书》(大厚本)为例，进行相关解析，让考生与家长对学校、专业、学制，能有直观的认识。

本书内页

数读部分与往年一样，以2019年为序，提供了过往三年的投档情况，考生可以根据自身全省排位、分数，迅速查找到相匹配的区间院校

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往年活动

01

2019年高考志愿填报指南咨询会

2019年6月12日下午，南方新闻网、岭南美术出版社、广州购书中心联合在购书中心天河店一楼大堂举办“2019年高考志愿填报指南咨询会”。现场气氛非常活跃，考生与家长希望通过这次与专家直接面对面交流的机会，了解广东高考志愿填报的必备知识，从容应对高考志愿填报。

02

2019广东省高考招生宣传高峰论坛

2019年6月24日下午，由南方报业传媒集团主办，南方日报、南方网、南方+客户端共同承办，岭南美术出版社为支持单位的“2019广东省高考招生宣传高峰论坛”于南方传媒大厦举行。

03

2019年高考志愿填报指南咨询会(揭阳专场)

为解决考生与家长在填报高考志愿时遇到的难题，2019年6月12日下午，南方新闻网、岭南美术出版社、揭阳作家书城联合在揭阳作家书城举办“2019年高考志愿填报指南咨询会”。现场气氛非常活跃。

来源：岭南美术出版社