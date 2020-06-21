专家学者云聚暨大这场论坛，共探应急管理学科建设

据悉，暨南大学应急管理学院于2009年4月23日成立，是我国高校中第一个应急管理学院。

南方网讯(记者/唐巧燕 通讯员/谢铁娇)新冠疫情下的中国之治与制度优势如何体现?应急管理人才培养与应急管理学科建设如何开展?6月20日，由暨南大学主办，暨南大学公共管理学院/应急管理学院、暨南大学应急管理研究中心、暨南大学大数据与社会治理研究中心承办的“中国之治：制度优势应对新冠疫情挑战冲击”研讨会暨2020年中国应急管理学院院长论坛研讨会在暨大举行。

本次会议研讨的主要议题包括新冠疫情下的中国之治与制度优势；新冠疫情下应急管理改革与体制建设；应急技术、应急产业发展与应急智库建设;新时期应急管理人才培养与应急管理学科建设等。会议同时邀请来自全国各高校应急管理相关院校、研究机构的负责人与专家学者在线进行研讨。

近期教育部在公共管理一级学科下设应急管理二级学科，并要求2020年开始招收博士生、硕士生，这是应对疫情挑战所采取的一个重大举措。暨南大学党委副书记孙彧在致辞中指出，一个国家的治理体系和治理能力在面对疫情挑战中经受检验，中国的制度优势在应对本次疫情中彰显出强大的生命力，他认为应急管理学科发展的春天已经来临。

据悉，暨南大学应急管理学院于2009年4月23日成立，是我国高校中第一个应急管理学院，10年来，暨南大学应急管理学院在应急管理学科建设、人才培养、服务党委政府科学决策方面，不断进行探索，积累了丰富经验。