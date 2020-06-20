深圳智慧教育创新在路上：宝民小学引进科大讯飞人工智能创新教育应用

6月18日，科大讯飞股份有限公司与深圳宝民小学签订合作协议，双方将共同建设人工智能创新教育应用中心，打造人工智能创新教育示范学校。

南方网讯（记者/黄琦妮）6月18日，科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”）与深圳宝民小学签订合作协议，双方将共同建设人工智能创新教育应用中心，打造人工智能创新教育示范学校。

老师用一个平板电脑就能完成课堂教学，学生在教室用编程模型与机器人对话，课堂作业是组队操控无人机，人工智能技术正提升教学质量，科大讯飞的智慧教育系统进驻宝民小学，将助力其实现千年以来“因材施教”的教育理想。

深圳市宝安区宝民小学校长杨君辉和科大讯飞深圳公司副总经理方蜀君代表双方签订协议,深圳市宝安区教育科学研究院院长彭茂发、科大讯飞深圳公司总经理应俊出席活动见证签约仪式。

科大讯飞与宝民小学双方代表签约

深圳打造人工智能创新教育示范校

科大讯飞A.I.走进宝民小学课堂

随着人工智能规模化应用落地和红利兑现期的到来，人工智能技术之下的智慧教育产品和服务已越来越广泛地被K12学校使用，位于粤港澳大湾区要塞的深圳更从未停止对教育创新的探索。

深圳宝民小学作为宝安区首批信息化示范学校，在科技创客教育方面秉承“开放创新、探究体验”的教育理念，先后被评为“全国中小学信息技术创新与实践活动实验基地”、“深圳市中小学‘智慧校园’示范学校”。

此次科大讯飞牵手宝民小学，将建设内容包括A.I.课程内容、线上实验和工具、A.I.教具套件以及师资培训服务等内容。“我们与科大讯飞将联合扎实开展人工智能教育，在第一课堂中开展普及教育，在第二课堂中开展提升工程”，宝民小学校长杨君辉致辞中说道。

人工智能创新教育应用成果管理入口界面

在课程设置上，学生不仅可以学习基础知识课程，对人工智能有一个基本感知和认知，还可以参与A.I.+兴趣特色课程亲手“操刀”，组团完成指定的学习项目，例如，A.I.教学套件提供智能运动机器人用于初级编程舞蹈、格斗动作设计体验，智能翻译机用于语音唤醒、语音合成、语义识别等智能语音原理体验。此外，学生可以基于所学知识开展项目设计，拼装成各类机器人，并结合编程工具实现A.I.产品的搭建。

深圳市宝安区教育科学研究院院长彭茂发讲话

彭茂发院长在发言中寄予厚望：“希望双方加强合作，培养一批优秀的人工智能项目教师，为学生提供公平而有质量的前瞻教育。”A.I.教学师资队伍是开设人工智能课程教育的基础，缺少A.I.相关专业的教师，或现有专业教师的A.I.教学经验不足成为一大难题。科大讯飞将采用专题学习、项目实践、案例分享、教学实战等方式，协助宝民小学提升A.I.教学老师的技能。

科大讯飞持续提供人工智能创新教育解决方案

科大讯飞深圳公司总经理应俊表示：“希望科大讯飞源头核心的人工智能技术，能助力学校人工智能创新教育的深度发展，以期打造人工智能创新教育的示范性应用。

作为中国人工智能产业先行者和领导者，科大讯飞智慧教育系列产品以“人工智能助力教育 因材施教成就梦想”的理念为指导，深耕人工智能技术在教育行业的深度应用。2017年，科大讯飞在行业内首发人工智能创新教育综合解决方案。目前，科大讯飞人工智能创新教育已覆盖全国数百所学校，包括深圳中学、华南师范大学附属中学、北京市第四中学、上海理工附属学校等，约万名师生参与了人工智能教育应用。

教育是发展的基石，而智慧教育让基石得以稳固，推动教育发展改革是学校、社会和企业的共同责任。未来，科大讯飞将携手深圳宝民小学，通过紧密合作，共建人工智能智慧教育新样板。