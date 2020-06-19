科大讯飞助力佛山“智慧教育”  携手石门中学共建A.I.创新教育新模式

人工智能教育进学校已上升为国家战略，如何科学、有趣、有效的开展A.I.创新教育，科大讯飞携手佛山石门中学打造人工智能创新教育示范学校，将带来积极示范效应。

人工智能教育进学校已上升为国家战略，如何科学、有趣、有效的开展A.I.创新教育，科大讯飞携手佛山石门中学打造人工智能创新教育示范学校，将带来积极示范效应。

6月18日，科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”）与佛山市南海区石门中学（以下简称“石门中学”）签订合作协议，双方将共同建设人工智能创新教育应用中心，打造人工智能创新教育示范学校，为佛山市智慧教育发展助力。

科大讯飞与石门中学双方代表签约

科大讯飞A.I.创新教育业务总经理刘国飞和石门中学党委书记、校长李卫东代表双方签约；科大讯飞华南公司粤港澳大湾区办事处总经理、科大讯飞华南公司教育行业总监李伦军、石门中学副校长何轩等出席活动并见证签约仪式。

石门中学踏上智慧教育新征程

携手科大讯飞打造A.I.创新教育新蓝本

石门中学作为首批广东省国家级示范性普通高中、广东省一级学校、清华大学生源中学，坚持朴素教育办学理念，实施立人课程体系，在全面推进素质教育的过程中不断探索创新，学科竞赛特别是信息学竞赛成绩突出，8年来累计有149人获得全国一等奖。

此次科大讯飞牵手石门中学，将通过A.I.基础知识课程、跨学科整合课程、项目实操课程、编程无人机教育课程等体系化的课程内容，结合线上A.I.原理验证实验、编程及模型训练等工具，基于机器人、无人机和开源硬件实践套件开展项目式任务，培养学生动手探究和创新创造的能力，提升学生的项目思维、设计思维和交互思维，全面提升学生的科技素养。建设内容包括A.I.课程内容、线上实验和工具、A.I.教具套件以及师资培训服务等内容。同时，建立分层培养模式，实现针对大众学生开展通识教育，对部分有兴趣爱好的学生开展特色教育，着眼未来，着力为学生提供公平而有质量的前瞻教育，为高校和社会输送AI创新型人才。

石门中学校长李卫东在致辞中表示，“此次合作对于石门中学进一步提高信息化水平、建设品质校园具有重要意义，标志着我校在人工智能创新教育示范学校的建设上迈出关键一步”。

石门中学校长李卫东在签约仪式上发言

坚定“因材施教”教育理念

科大讯飞助推人工智能创新教育

2017年7月，国务院发布《新一代人工智能发展规划》明确提出，推动人工智能在教学、管理、资源建设等方面全流程应用，促进人才培养模式和教学方法改革，构建新型教育体系。

作为中国人工智能产业先行者和领导者，科大讯飞智慧教育坚持“人工智能助力教育，因材施教成就梦想”的发展理念。在智慧教育领域，提供了覆盖“教、学、考、评、管”全场景的智慧教育解决方案，科大讯飞智慧教育产品已覆盖全国全国 35000多所学校，服务师生超过1亿。

2017年，科大讯飞在行业内首发人工智能创新教育综合解决方案，协同高校专家及中小学校共同解决人工智能教育教什么、怎么教、怎么学、怎么评价的问题。目前，科大讯飞人工智能创新教育已覆盖深圳中学、华南师范大学附属中学、北京市第四中学、上海理工附属学校等全国数百所学校，约万名师生参与了人工智能教育应用，已形成了通识普及教育、进阶兴趣教育和特色拓展教育等多级课程体系的分层培养模式。

科大讯飞华南公司粤港澳大湾区办事处总经理、科大讯飞华南公司教育行业总监李伦军在签约仪式上发言

在人工智能时代，人工智能创新教育是素质教育的重要内容，也是区域智慧教育水平的体现。科大讯飞华南公司粤港澳大湾区办事处总经理、科大讯飞华南公司教育行业总监李伦军认为“科大讯飞与石门中学此次合作将共同推动南海区乃至佛山市智慧教育发展脚步，共同建设更加智能、更加美好的教育环境。”