学品率先组织“新基建与学校教育”研讨会

6月16日下午，由《学校品牌管理》杂志编辑部主办的“‘新基建’对学校(教育)的机会和挑战”学术研讨会在广东外贸广场5楼第二会议室如期举行。来自全国的教育专家、学校校长、企业代表围绕校企如何把握“新基建”这一机遇提升学校品牌展开交流讨论，并发布关于“新基建”投入中国基础教育的倡议。

南方网讯 （记者/黄绮铌）6月16日下午，由《学校品牌管理》杂志编辑部主办的“‘新基建’对学校(教育)的机会和挑战”学术研讨会在广东外贸广场5楼第二会议室如期举行。来自全国的教育专家、学校校长、企业代表围绕校企如何把握“新基建”这一机遇提升学校品牌展开交流讨论，并发布关于“新基建”投入中国基础教育的倡议。

研讨会采取线上、线下同步进行，参与会议主题发言的嘉宾有中国教育学会原常务副会长郭永福，华东师范大学教育学部教授、华东师范大学终身教育研究中心主任吴遵民，浙江大学影视艺术与新媒体学系主任、副教授林玮，教育部首期名校长领航班学员、云南昆明市滇池度假区实验学校校长杨立雄，浙江师范大学附属丁蕙实验小学校长吴树超、湖南长沙市实验小学校长王云霞、广州市华侨外国语学校校长许昌良等，莅临现场参会的还有重庆西部教育促进会会长周富道、广州市海珠区教育局原局长毕嘉懿、江西教育出版社副社长文恒宜等领导以及东莞、深圳多所学校校长和企业代表。

郭永福会长在致辞中指出，“新基建”对于建设社会主义强国、助力数字经济发展、加速构建智慧社会具有深远意义。“新基建”带来的机遇是多方面的，也必然给教育带来新的挑战。

《学校品牌管理》杂志总编辑王永江致欢迎词，他回顾了杂志16年办刊历程，并畅想了学品做百年老店的愿景。“实现梦想一定要国际化，睁眼看世界，而新址广东外贸广场提供了我们扎根中国、融通中外、展望世界的文化地标。”对于国家提出的“新基建”，他认为这是学校和企业面临的重大机遇，学品将率先发起倡议，呼吁国家“新基建”计划关注基础教育、乡村教育与学校基础建设，希望“新基建”投入到中国基础教育、投入到学校中，更好地促进学校教育水平、校园文化品位的大幅提升，实现基础教育的新飞跃。

在主题研讨环节，嘉宾们围绕教育将成为“新基建”应用的主要场所、学校如何把握“新基建”机会，如何借力“新基建”开展校企合作、构建智慧校园等话题展开讨论。

(部分发言嘉宾)

吴遵民教授盛赞《学校品牌管理》杂志有教育的情怀，有敏锐的视角，策划新基建选题，非常具有前瞻性。教育的发展和社会的发展、经济的发展、国家的未来命运息息相关。吴教授也呼吁学校要利用“新基建”这一机遇，转变传统观念，加强校企合作，让技术创新更好的服务教育实践，让企业更好的服务学校。

林玮教授对“新基建”进行了全新的解读，他认为，作为一项重要的国家战略，“新基建”出现的时间点位非常特殊，我们只有敏锐地捕捉社会大的变化，才能实现教育的创新。

杨立雄校长从新基建的概念、内容、机遇和挑战谈起，表示相信“新基建”将改变中国教育的新生态、改变学校教育的生态、改变班级的生态。学校在新基建的背景下，一定会做得更加精彩。

许昌良校长表示，胡焕庸线也是教育资源分布的分界线。他呼吁教育部门要抓住新基建的机遇，加大对薄弱地区的教育投入，让教育扶贫站得更高，推动教育均衡发展。

吴树超校长介绍了学校育人三维空间打造案例，表示希望能够借势新基建的大好机会，谋划好第二个“六年”，推动学校品牌再上新台阶。

王云霞校长分享了在新基建背景和疫情影响下，学校智慧教育发展及未来学校建设的探索。以及学校的智慧教育发展将经历教育的要素变革阶段、教育的形态变革阶段、教育的生态变革阶段三个阶段。

企业代表范伟总经理表示，企业应把握科技趋势，帮助学校实现因材施教。同样，教育也应该拥抱趋势、把握好趋势，打破原有的界限，实现教育的发展。

《学校品牌管理》杂志采编部主任杜伟玲介绍了“全国学校品牌100”工程项目，表示“全国学校品牌100”工程也要抓住“新基建”这个时代机遇，善用企业的优势。

在互动交流环节，广州市协和小学校长孔祥明、广州市越秀区铁一小学校长张婥恩、广州市南沙潭山中学校长朱广亮、深圳市龙岗区五和小学校长邓春苗、东莞市可园中学校长陈泽林、广州市海联路小学校长朱冰、广州市黄埔区怡园小学校长袁超、广州市黄埔区深井小学校长潘文英、广州市花都区云山学校副校长吴兆阳、广州新学园设计总经理代鸿飞以及杂志企业理事单位广州深爱智能科技有限公司、广州育见教育科技有限公司代表等都纷纷回顾了与《学校品牌管理》杂志结缘的经历，对杂志策划“新基建”选题给予充分的肯定和赞同，并围绕“新基建”对学校教育、校园文化建设带来的影响和变革等话题展开交流。《学校品牌管理》杂志副总经理江卉和新学园集团董事长温志明也分别代表团队向一直以来支持学品和学园工作的专家、校长们表示感谢。

会上，《学校品牌管理》杂志编辑部还宣布，在喜迁新址之际，为答谢广大热心读者，正式启动“10万元寻找杂志优秀读者、幸运读者”活动。