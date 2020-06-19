重磅！“GDI大学一流学科排行榜（2020）”发布

通过科学研究指数、人才培养指数、学科声誉指数和二次评估指数四大一级指标科学评价516所院校艺术类学科外的90个学科。

6月15日，广州日报数据和数字化研究院（GDI智库）发布“GDI大学一流学科排行榜（2020）”（下称“2020学科榜”），通过科学研究指数、人才培养指数、学科声誉指数和二次评估指数四大一级指标科学评价516所院校艺术类学科外的90个学科。

“2020学科榜”评价体系以前瞻性和引领性为目标，已发展成为具有独立性、公益性、权威性，并在国内外具有重要影响力的主流媒体大学排行榜，努力构建中国特色大学评价体系，致力于打造世界大学评价的第三极。

评价范围

“2020学科榜”科学评价516所院校艺术类学科外的90个学科，暂未涉及我国香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区高校，也未涉及军事类院校。

此次评价的90个学科包括20个人文社会学科、33个自然科学学科和37个工程学科。

“2020学科榜”分析

近年来，我国高等教育快速发展，高校办学水平整体上已经跻身世界前列。“2020学科榜”研制团队认为，同一个学科，高校的排名进入全国前5位，表示这所大学的该学科建设水平跨入“世界一流学科”行列或接近“世界一流学科”水平；进入全国前25位一般认为进入“国内一流学科”行列，进入前50位一般可认为属于“国内高水平学科”。

据以上标准统计，在拥有“世界一流学科（前5）”数量方面，北京大学以42个学科位居第一，清华大学的数量为39个，排名第二，排名第三的是浙江大学（32个）。排名第四到第十的院校分别是：复旦大学（19个）、上海交通大学（18个）、中国人民大学（15个）、武汉大学（15个）、南京大学（13个）、中山大学（12个）、北京师范大学（11个）。

榜单详情如下

在此次统计评估的90个一级学科排行榜中，清华大学有14个一级学科排名全国第一，北京大学有12个一级学科排名全国第一，中国人民大学有11个一级学科排名全国第一。其它院校排名全国第一的一级学科数量是：上海交通大学、中国农业大学各5个，电子科技大学、同济大学、浙江大学、北京中医药大学、武汉大学分别3个，中国矿业大学、中国海洋大学、北京师范大学、中国地质大学、江南大学分别2个。值得一提的是，基于悠久的办学历史，学科积淀深厚，一些师范类、农业类、语言类和政法类等专业性较强的院校优势明显。

各省（市、自治区）拥有“世界一流学科（前5）”高校数量：北京有20所，数量最多，此后排名靠前的省（市、自治区）分别是：江苏14所，上海11所，陕西8所，湖北7所，四川6所，广东5所，天津4所。

各省（市、自治区）拥有“世界一流学科”数量情况：北京20所院校145个学科，上海11所院校59个学科，江苏14所院校51个学科，浙江3所院校34个学科，湖北7所院校31个学科，陕西8所院校25个学科，广东5所院校23个学科，四川6所院校18个学科。

人文社会学科

哲学

理论经济学

应用经济学

法学

政治学

社会学

民族学

马克思主义理论

教育学

体育学

中国语言文学

外国语言文学

新闻传播学

考古学

中国史

世界史

工商管理

农林经济管理

公共管理

图书情报与档案管理

人文社会学科分析

“世界一流学科（前5）”：

评估的全国516所高校中有28所院校的人文社会学科一级学科进入“世界一流学科（前5）”。学科数量排名前三的是：北京大学（16个），中国人民大学（14个），复旦大学（10个）。

“国内一流学科（前25）”：

评估的全国516所院校中有107所的人文社会学科一级学科进入“国内一流学科（前25）”，其中浙江大学、北京大学、中山大学和南京大学排名并列第一（19个），清华大学、吉林大学、武汉大学、北京师范大学和中国人民大学并列第二，均为18个，排名第三的是山东大学，有17个。

“国内高水平学科（前50）”：

评估的全国516所院校中有205所的人文社会学科一级学科进入“国内高水平学科（前50）”，其中中山大学和南京大学各有20个，浙江大学、吉林大学、四川大学、北京大学、山东大学和北京师范大学各有19个，武汉大学、清华大学、南开大学、华东师范大学和中国人民大学各有18个。在人文社科的20个一级学科中，中国人民大学有11个排在第一位，分别是：哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、工商管理、农业经济管理、公共管理；北京大学有4个排在第一位，分别是：中国语言文学、考古学、中国史、世界史；北京师范大学、武汉大学、北京外国语大学、中央民族大学和北京体育大学各有1个排在第一位。

自然科学学科

数学

物理学

化学

天文学

地理学

大气科学

海洋科学

地球物理学

地质学

生物学

系统科学

科学技术史

生态学

统计学

作物学

园艺学

农业资源与环境

植物保护

畜牧学

兽医学

林学

水产

草学

心理学

基础医学

临床医学

口腔医学

公共卫生与预防医学

中医药

中西医结合

药学

中药学

护理学

自然科学学科分析

“世界一流学科（前5）”

516所院校中有50所的自然科学学科一级学科进入“世界一流学科（前5）”，排名前三的分别是：北京大学（19个），浙江大学（14个），复旦大学（9个）、上海交通大学（9个）。

“国内一流学科（前25）”

516所院校中有182所的自然科学学科一级学科进入“国内一流学科（前25）”，数量居前的院校分别是：浙江大学（26个），中山大学（23个），北京大学（22个），吉林大学和上海交通大学各20个，武汉大学和复旦大学各16个。

“国内高水平学科（前50）”

516所院校中有288所的自然科学学科一级学科进入“国内高水平学科（前50）”，其中浙江大学28个，中山大学26个，北京大学、上海交通大学和吉林大学各24个。

33个自然科学学科一级学科中，北京大学有8个排名第一，分别为数学、地理学、生态学、统计学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学和护理学；中国农业大学有4个排名全国第一，分别为作物学、畜牧学、兽医学和草学。上海交通大学和北京中医药大学各有3个排名全国第一。清华大学、浙江大学和中国海洋大学各有2个排名全国第一。中国科学技术大学、中国地质大学、华中农业大学、北京林业大学、南京大学、北京师范大学、北京交通大学、武汉大学和南京信息工程大学各有1个学科排名全国第一。

工程学科

力学

机械工程

光学工程

仪器科学与技术

材料科学与工程

冶金工程

动力工程及工程热物理

电气工程

电子科学与技术

信息与通信工程

控制科学与工程

计算机科学与技术

建筑学

土木工程

水利工程

测绘科学与技术

化学工程与技术

地质资源与地质工程

矿业工程

石油与天然气工程

纺织科学与工程

轻工技术与工程

交通运输工程

船舶与海洋工程

航空宇航科学与技术

兵器科学与技术

核科学与技术

农业工程

林业工程

环境科学与工程

生物医学与工程

食品科学与工程

城市规划学

风景园林学

软件工程

管理科学与工程

安全科学与工程

工程学科分析

“世界一流学科（前5）”：

“2020学科榜”共评价37个工程学科一级学科。516所院校中有59所的工程学科一级学科进入“世界一流学科（前5）”，其中清华大学有24个进入“世界一流学科（前五）”，紧随其后的是浙江大学（16个）和上海交通大学（9个）。

“国内一流学科（前25）”：

从“国内一流学科（前25）”工程学科的上榜数据分析，有178所院校的工程学科一级学科进入“国内一流学科（前25）”，其中清华大学（27个）排名第一；华南理工大学（26个）位居第二；浙江大学（25个）位列第三。

“国内高水平学科（前50）”：

有258所院校的工程学科一级学科进入“国内高水平学科（前50）”，其中重庆大学和中南大学位列第一（30个）；四川大学和华南理工大学并列第二，分别有28个；清华大学位列第三，有27个。

工程学科一级学科排名全国第一的院校是：清华大学（12个）分别是：材料科学与工程、电气工程、动力工程及工程热物理、管理科学与工程、核科学与技术、化学工程与技术、环境科学与工程、建筑学、控制科学与工程、力学、软件工程、仪器科学与技术；同济大学和电子科技大学有3个，上海交通大学、中国矿业大学、江南大学分别有2个；西南交通大学、中国农业大学、中国地质大学、南京理工大学、北京科技大学、东北林业大学、浙江大学、北京航空航天大学、河海大学、东华大学、中国石油大学、武汉大学和西安交通大学分别有1个。

指标体系分析

“2020学科榜”坚持数据易采集、可采集、具权威性的原则，坚持成果导向，统计分析国内（港澳台地区除外）高校自2015年1月1日至2019年12月31日的学科数据，在保持一级评价指标的相对稳定性的基础上，进一步细化二级指标。四个一级指标分别为：科学研究指数、人才培养指数、学科声誉指数和二次评估指数。

科学研究指数：通过学术科研成果相关数据衡量大学学科创新力、竞争力、影响力的主要指标之一，是学科综合实力与综合水平的重要体现。针对不同学科体系，采用不同的数据来源，设置不同的权重配比，从而使计算结果更贴合学科实际。

人文社会学科主要使用CSSCI数据库。国内人文社科学科体系在研究方向、研究内容、发布渠道等方面具有鲜明的中国特色，因而选用符合中国参考标准的数据库数据。

自然科学学科主要使用科睿唯安旗下的数据库平台，包括WebofScience平台、InCites平台。鉴于自然科学学科具有国际可比性，为了使自然科学学科排行榜更科学、公正，因此采用国际公认的数据。

工程学科主要使用中国专利数据库和德文特专利数据库的数据，辅之以ESI数据库数据。一般认为，工程学科水平不应过分强调论文发表数量，而应侧重评估其是否面向国家创新体系、推动创新驱动战略。因此工程学科以高校申请专利数量作为主要评价指标，同时以ESI数据作为辅助性评价指标。

人才培养指数：包括毕业生平均薪酬、大学专业对企业吸引力和雇主满意度等指标，对数据进行加权处理后得出结果。培养人才是大学的本质职能,而社会对高校毕业生的认可度正面反映大学的人才输出质量。

学科声誉指数：由同行评估和高校互评两大部分组成。通过向各学科的国内知名学者发出超过10万份学科互评问卷，计算得出同行评估指数。高校互评指数则是通过大数据手段，创新性地研发高校学科互评系统，获取高校在学界的美誉度。

二次评估指数：对国内外有影响力的主要大学排行榜进行专业鉴定，根据其权威性和可信度分别进行5分、3-4分、1-2的分级赋值，综合加权得出“二次评估指数”。二次评估指数能有效修正“学科排行榜”指标体系可能存在的误差，同时通过对标进一步增强学科排行榜的科学性。