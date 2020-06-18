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长投学堂与同济大学展开合作，大数据赋能在线理财教育

2020-06-18 14:46 来源：南方网
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　　移动互联网时代下，“千人千面”已成为服务标配，而对大数据和人工智能的开发及应用也成为点亮这一技能点的前提。近日，国内在线理财教育的领跑者长投学堂宣布，已与知名学府同济大学展开合作，共同研发基于深度学习的智能理财教育服务机器人，不仅为用户提供高准确率、24h不间断的全时理财教育服务，也将引领在线理财教育行业进入AI时代，更加深入大众生活。

　　强强联手，领先大数据催生智能AI服务

　　据介绍，此次长投学堂和同济大学电子与信息工程学院的“大数据+AI智慧实验室”达成深度合作。基于长投学堂在行业的长期深耕，以及不断积累的大数据，双方将共同开发FAQ模型及算法，并实现FAQ中输入问题的高准确率联想、高准确率自动回答等技术指标。项目相关负责人这样描述双方合作的计划指标——“首个自动匹配回答的准确率要达到90%以上，而前3个自动匹配回答的准确率要达到97%以上”。

　　在被问及合作的初衷时，长投学堂联合创始人兼CTO刘代轲表示：尽管在线理财教育已发展近10年，但缺少标准化的服务，缺少全时间、全场景的服务依然是桎梏其进一步普及的核心问题之一。作为合作伙伴，同济大学电子与信息工程学院在人工智能的技术领域积累颇深，设有多个国家级重点实验室，还曾与国内外多家著名高科技企业开展深层次的全面合作。作为在线理财教育行业的领跑者，长投学堂则先后在课程设计、课程效果管理、营销体系等领域建立了完善的方案，并陆续成为这一行业的标准。高质量的AI服务将快速提升用户对在线理财教育的认可，并帮助“财商”、“终身理财学习”等理念深入人心，因此长投学堂此次与同济大学的合作也是水到渠成。

　　在项目开发过程中，长投学堂长期积累的大数据将成为引导AI深度学习的重要基石。“大家目前比较熟悉的FAQ服务大多基于数以亿计的大数据，例如搜索引擎、电商客服等。只有通过对用户问题及满意度数据的深度学习，AI才可以更加聪明的预判到用户可能都未能想清楚的需求，从而更精准的提供服务。因此，此次同济大学与长投学堂的合作，是一次具有互补性的强强联手，无论对于用户还是行业都将具有重要意义”，同济大学电信学院实验中心主任徐志宇教授表示。

　　目标场景化，长投学堂布局在线理财教育新高地

　　回顾在线理财教育的发展，也是用户对“理财”这一概念认识不断改变和突破的过程。在传统观念中，理财被视为家庭抵御风险的投资；伴随着改革开放与时代进步，理财被视为个人成功的重要指标，被金字塔尖所垄断；而现在，理财教育正成为每一个社会人都应适应和拥抱的日常，与“智商”、“情商”并列的基本技能。

　　作为国内在线理财教育的代表机构，长投学堂向来敢于创新：它是国内率先推出定制化课程的在线理财教育机构，迄今已拥有300万用户。从2011年成立起，长投学堂不断地在课程内容设计、课程框架、社群管理等各个环节寻求创新，缔造了一个个崭新的业务模式。通过近十年的发展，长投学堂不仅积累了海量用户和优质内容，还在理财教育的实践中积累了大量的数据和服务经验——这为他们进一步的技术开拓、平台升级埋下伏笔。

　　在线理财教育的未来会是什么样？自创立起就领跑行业的长投学堂也许更有资格回答这个问题。在长投学堂看来，在线理财教育不仅仅是一类课程，内容仅仅是开始，实践及服务才是更为重要的关键。长投学堂创始人兼CEO杨乐曾明确表示过，引入社群服务、习题回答和实操训练等外部互动的独特意义在于，它们能真正让用户因教育而获得提升。对理财而言，单纯收获死板的“知识”并没有太大价值。

　　场景化服务将是长投学堂继续确立领跑优势的下一个赛场，无论是移动互联网时代，还是以Z世代为典型的新一代消费者，都对更具个性化的互动服务提出了更高要求。而以AI为核心的FAQ技术及场景服务也成为各行业的共识，通过大数据为人工智能提供深度学习，提升服务后台的信息理解和处理等智能化能力，从而解决传统人工客服效率低、标准不一及成本高的痛点问题。

　　设想未来这样一个场景：面对某个投资机会时，有的人受困于决策，或坐视机遇的转瞬即逝，或因盲目一博而陷入困境；在长投学堂FAQ服务的帮助下，用户可以第一时间获知机遇及风险，第一时间根据自身情况做出更准确的判断。

　　从课程到应用，从互动到场景，长投学堂正努力让理财教育改变更多人的生活。

编辑： 潘沈思

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