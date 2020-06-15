广东轻工职业技术学院成立课程思政教学研究中心

广东轻工职业技术学院2016年启动课程思政改革以来，不断创新举措，瞄准教师队伍建设、课程建设、课堂教学建设精准发力，持续推动课程思政改革，让所有教师、所有课程都承担好育人责任。

为进一步强化党委统一领导、党政齐抓共管、相关部门联动的课程思政建设工作格局，广东轻工职业技术学院近日成立课程思政教学研究中心，通过团队协同攻关方式，聚焦标准研究、课程建设、教学指导、考核评价、教学质量诊断与改进等课程思政建设重难点问题，研究探索新模式、新方法、新载体，推动各类课程与思政课程同向同行，推动价值塑造、知识传授、能力培养深度融合。

广东轻工职业技术学院2016年启动课程思政改革以来，不断创新举措，瞄准教师队伍建设、课程建设、课堂教学建设精准发力，持续推动课程思政改革，让所有教师、所有课程都承担好育人责任。

强化教师培养，锻造课程思政“主力军”

广东轻工职业技术学院把教师培养作为课程思政建设的首要发力点，将课程思政理念融入教师培训体系，努力提高全体教师课程思政建设的意识和能力。2017年11月，学校组织两批共100名教师前往北京参加课程思政培训，重点学习“多维、立体、全过程构建思政育人模式”。2018年3月，学校召开课程思政推进暨培训会，邀请北京联合大学分享课程思政改革经验，指导专业教师开展课程思政改革。学校组织开展课程思政说课比赛13场次，还通过与思政课教师“结对子”、建立名师工作室等路径，提高教师提炼各类课程思政元素的育人意识和实践能力。

打造优质课程，把握课程建设“主战场”

广东轻工职业技术学院结合不同课程的特点，深入挖掘各类课程所蕴含的思政教育资源，打造一批课程思政精品课程。2017年学校制定实施《关于启动“课程思政”改革试点的实施办法》，并在学校第三次党代会中明确了“四个一课程思政工程”，遴选一个专业群、一个专业、一批课程、一批教师先行试点改革。各二级学院通过遴选试点专业、试点课程，充分利用“轻工教育在线”信息化教学平台，培育建成了《中国传统园林手绘基础》《新能源应用技术》《策划文案》等第一批10项“课程思政”精品在线开放课程，每个课程项目给予8000元经费支持。至今，学校已修订600多门课程思政课程标准。优质课程的建成为深入推进课程思政在各类课程的全覆盖积累了丰富的实践经验。

提升课堂教学，建设课程思政“主渠道”

广东轻工职业技术学院抓好课程教学“主渠道”，寓价值观引导于知识传授和能力培养之中。2018年学校立项校级规划教材20门，将课程思政元素融入教材。学校进行各专业人才培养方案和课堂教学标准的的修订和完善，围绕政治认同、家国情怀、文化素养、法制意识、道德修养等重点，把课程思政落实到课堂教学和实验实训中。学校不断提升课程教学，2019年5月开展“课程思政”示范课教学活动，2019年7月举办首届“课程思政”教学大赛暨“我的课程正能量”微课竞赛。2020年4月，学校各教学单位形成“战疫课堂”课程思政典型案例20个。学校还积极将校内课堂与“社会大课堂”链接，开展多种形式的社会实践、志愿服务、实习实训活动。

立德树人的成效是检验高校一切工作的根本标准。广东轻工职业技术学院按照“方向准、步子稳、内容实”理念，深入推动课程思政建设，共筑学生思想成长“同心圆”。新华网、“学习强国”学习平台报道关注学校课程思政改革成果，学校《“协同创新、多元载体、课堂联动”立体化铸魂育人模式创新与实践》获广东省教育教学成果奖一等奖。学校出台《思政品牌引领三年行动计划》等方案，在全面推进“双高”建设过程中进一步优化思政课程、课程思政、泛在思政协同并进的立德树人立体化育人体系，培养更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

通讯员：张勇