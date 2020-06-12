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“名园长”来了！韶关这所新建高品质幼儿园9月开学

2020-06-12 15:05 来源：南方网 唐音
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　　近日，笔者从韶关市教育部门了解到，该市教育领域招商引资的重点项目——韶华幼儿园已建设完成，并将于今年9月1日正式开学。韶华幼儿园坐落于韶关市武江区移山路3号(韶州公园西门对面)，是一所按照省一级示范幼儿园标准建设的高品质幼儿园。

　　韶华幼儿园已建设完成

　　

　　韶华幼儿园已建设完成

　　“幼儿是人生的重要阶段，许多品质会在这一阶段养成。越是在低龄的阶段，越需要专业的引导促进孩子的发展，为他们的成长护航。”韶华幼儿园园长陈蕾在接受采访时表示，幼儿园以“培养具有持续发展力的完整儿童”为目标，紧密跟踪国际幼教发展趋势，吸收优秀经验，坚持本土化教育，构建了独具本园特色的“合课程”。合课程从合力、融合、整合三个层面反映对课程构建的核心价值观。其中师生合力指师生共建课程，彰显儿童作为学习主体的地位;家园合力表达家园共育的课程观，体现对教育本质的思考与追寻。文化融合表达对中外优秀文化兼容并蓄的开放态度，体现尊重包容的课程文化。资源整合体现系统观理念，让学习资源更优化，学习体验更多元。合课程理念下，幼儿将以崭新的形象开启学习之旅，家长也将以新角色新体验参与孩子的成长之旅并与孩子共同成长。

　　韶华幼儿园已建设完成

　　据悉，韶华幼儿园举办人为原广州军区空军直属机关幼儿园园长朱长友，其担任园长职务30年，曾获全国教育系统劳动模范荣誉称号，并被授予“人民教师”奖章。韶华幼儿园园长陈蕾为原广东省育才幼儿院一院(省一幼)院长，教育学硕士，中小学正高级教师，曾获南粤优秀教师、全国教育系统先进教育工作者等荣誉称号。作为广东省启动的首批10个名园长工作室之一的“陈蕾名园长工作室”，六年来为广东省培养骨干园长做出了重要贡献。

　　韶华幼儿园园长陈蕾

　　笔者了解到，该幼儿园占地面积13340平方米，拥有近10000平方米的户外活动场地，可开设17个教学班级，为500多名幼儿提供学前教育学位。幼儿园首期将开设8个班级，开放200多个学位。

　　韶华幼儿园教师团队

　　相关负责人介绍，韶华幼儿园第一批线上报名通道于6月2日上午7:30—10:30开通，目前，第一批50个名额已全部报满。第二批报名名额开放时间待定，家长可以通过幼儿园微信公众号预约入园参观体验。

　　南方日报记者 唐音

编辑： 罗予岐

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