插上智慧教育的翅膀，科大讯飞助力常平“停课不停学”

漂亮的成绩单背后，是常平镇的学校师生、家长携手科大讯飞的共同努力。

南方网讯 “一些孩子的发音存在个别音发音不准、发音不地道等问题，一是缺乏英语学习环境，二是缺乏有效的指导。借助畅言晓学中的英语口语评测这一功能，可以大大提升学生的英语朗读和纠正他们的发音。”来自东莞市常平镇板石小学的彭娟辉老师分析。

在首届讯飞杯全国小学“A.I.英语口语大赛”中，代表常平镇进入决赛圈的彭娟辉与陈衬轩老师以丰富的教学经验获得“优秀指导老师”称号，常平板石小学李凌萱、常平镇第四小学吴思颖同学荣获全国二等奖，常平镇板石小学陈芷嫣获全国三等奖。

漂亮的成绩单背后，是常平镇的学校师生、家长携手科大讯飞的共同努力。

“撑得起”：人工智能有效支撑“空中课堂”

3个月，9万多份作业都是常平镇教师通过科大讯飞在线作业系统布置。“停课不停学”期间，科大讯飞为常平镇一万多名师生提供了轻智课、录课以及“畅言晓学”在线作业使用服务保障。

常平镇板石小学彭娟辉老师总结道：“在线教学期间，我利用畅言晓学的课前预习、听说专练、七彩作业、答题卡练习、英语报听写等功能实现了我课前课中课后的教学闭环，效果非常显著。”

（常平镇板石小学彭娟辉老师通过七彩作业来发布练习资料）

比如，语音识别类的英语听说专练、预习等作业占比为11%，彭娟辉老师就课本内容或者自定义的内容发布语音作业给学生，系统自动评分并生成班级分析报告，老师无需批改。而且老师能根据大数据生成的分析 调整课后口语测评的内容，做到有的放矢。

在课前预习阶段和课后复习阶段都可以通过发布朗读作业进行自动评测，通过AI智能分析评分，生成班级分析报告帮助老师进行二次备课，录制针对性的微课发布给学生，实现以学定教。

“不仅可以做到大规模覆盖，还可以做到个性化支持，学生课后完成口语作业，通过AI技术识别学生口语发音是否准确，我收到反馈后，针对学生错误提供指导，让学生多听多模仿。”彭娟辉老师分享使用心得。

除了语音识别，人工智能技术在学生的个性化学习上也起了很大作用，常平镇实验小学的梁旭锋老师深有感触：“每次我发布作业给学生，学生完成后畅言晓学都会给我反馈学情，同时A.I.个性化作业布置能够针对每个学生发布对应性的练习。”

（根据课堂互动以及课堂测验的错题统计结果，教师可以直接给学生布置个性化练习）

老师用得顺心，学生也用得开心。“我从四年级就开始使用‘畅言晓学’，三年来，平板是我积极参与智慧课堂的工具，周末它也是我练习口语的工具。”从A.I.英语口语大赛中脱颖而出的常平镇板石小学六年级的李凌萱同学表示。

“站得稳”：助力常态化教育班级圈构建

不仅让“停课不停学”的师生感到方便高效， “畅言晓学”还能链接学校和家庭，及时反馈孩子在学校的情况，家长通过引导培养孩子的积极性，还能给孩子“点赞”。一种常态化的教学社交圈正在常平镇的师生家长学校之间形成。

“孩子已经使用‘畅言晓学’三年，对比发现，语音识别准确性最好的确实是科大讯飞。”陈芷嫣妈妈感叹，“就连我们手机输入法也是用讯飞的。”

针对信息技术与学校教育融合的问题，“畅言晓学”为老师提供有价值的帮助，争取成为学校教育的有机组成部分。

“畅言晓学作业平台除了发布作业，还有班级圈的功能。”彭娟辉老师表示，“方便我平时发送通知以及分享资源、学习资料给学生。也能加强学校与家长、家长与家长之间的交流。”据统计，疫情期间常平镇的11所学校累计发出通知约1.3万条，累计分享资源为七千多份。

“走得远”：线上线下融合是趋势

经此一“疫”，常平镇的老师、学生、家长得以通过课堂实践体验到线上学习的优势，也折射了科技大规模深入核心教学场景的不可抵挡的趋势。为未来创新教学模式的推出进行了可行性探索。

随着疫情防控形势向好，各地复课复学步伐加快。未来，在线教育将成为学校教育的有益补充。

（常平镇学子进行线上学习）

今年2月28日，教育部强调要进一步做好在线教育、教学，既要明确当前线上教学“教什么”和“怎么教”，更要不断探索开学后课堂教学与线上教育的有机结合。在谈及在线教育发展方向时，未来教育发展方向是线上线下融合式教学转变。

科大讯飞通过源头核心技术提供支撑，让人工智能技术可以在知识培养上真正有效帮助师生提升效率，减负增效，从而让他们有更多的时间投入到能力提升和综合素养提升的维度中来。