广州南洋理工职业学院校长党委书记开讲复学“思政第一课”

李校长通过分享南洋理工面对疫情主动作为，南洋师生身体力行投身战“疫”的身边故事，号召同学们直面疫情考验、践行青春使命、担当时代大任。

“我国疫情形势实现根本性好转，原因到底是什么？”6月1日，是广州南洋理工职业学院首批返校学生返校复学复课的第一天。当日下午，学校校长李国年、党委书记马燕霞齐齐走上思政课讲台，为阔别多日重返校园的同学们讲授复学“思政第一课”。

李国年校长以“经受抗疫洗礼担当时代大任”为题，通过对比中美抗疫做法与抗疫成效，以及多国对我国成功抗疫经验的赞扬，展现了中国在全球抗疫这场大考验中交出的满意答卷，并深刻诠释了中国制胜新冠肺炎疫情的“法宝”——中国特色社会主义制度。授课过程中，李校长通过分享南洋理工面对疫情主动作为，南洋师生身体力行投身战“疫”的身边故事，号召同学们直面疫情考验、践行青春使命、担当时代大任。

“借问瘟君欲何往，纸船明烛照天烧。”讲课最后，李校长用一首诗勉励同学们砥砺奋斗，努力使自己成为一个具有经受考验、接受洗礼的勇敢精神，居安思危、砥砺前行的进取意识，不负重托、不辱使命的责任担当的新时代青年，展时代风采，开时代新风，创时代新业，立时代新功。

马燕霞书记以“共抗疫情砺斗志，同承风雨能担当”为题，从与同学们互动交流疫情期间特殊假期的感悟切入正题，讲述全国人民在党中央的坚强领导下抗击新冠肺炎疫情的努力，以及在抗疫中迸发出的，令世界惊叹的种种中国力量、中国速度、中国奇迹。课堂上，马书记列举了多个的感人事迹，既有钟南山、张定宇、李兰娟等疫情期间“定海神针”一样存在的医护工作者们，也有千里驰援运送物资，雷神山、火神山医院建设者等默默奉献的最美逆行人。她希望同学们“不要在该奋斗的年纪里选择安逸”，而应将青春和生命融入时代变革的洪流中，在“敢试”中探索前行，在“敢闯”中开辟新路，在“敢拼”中实现目标，做新时代的奋进者。

通讯员：李昌娟