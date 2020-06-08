广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育快讯

广州南洋理工职业学院校长党委书记开讲复学“思政第一课”

2020-06-08 15:34 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　“我国疫情形势实现根本性好转，原因到底是什么？”6月1日，是广州南洋理工职业学院首批返校学生返校复学复课的第一天。当日下午，学校校长李国年、党委书记马燕霞齐齐走上思政课讲台，为阔别多日重返校园的同学们讲授复学“思政第一课”。

　　李国年校长以“经受抗疫洗礼担当时代大任”为题，通过对比中美抗疫做法与抗疫成效，以及多国对我国成功抗疫经验的赞扬，展现了中国在全球抗疫这场大考验中交出的满意答卷，并深刻诠释了中国制胜新冠肺炎疫情的“法宝”——中国特色社会主义制度。授课过程中，李校长通过分享南洋理工面对疫情主动作为，南洋师生身体力行投身战“疫”的身边故事，号召同学们直面疫情考验、践行青春使命、担当时代大任。

　　“借问瘟君欲何往，纸船明烛照天烧。”讲课最后，李校长用一首诗勉励同学们砥砺奋斗，努力使自己成为一个具有经受考验、接受洗礼的勇敢精神，居安思危、砥砺前行的进取意识，不负重托、不辱使命的责任担当的新时代青年，展时代风采，开时代新风，创时代新业，立时代新功。

　　马燕霞书记以“共抗疫情砺斗志，同承风雨能担当”为题，从与同学们互动交流疫情期间特殊假期的感悟切入正题，讲述全国人民在党中央的坚强领导下抗击新冠肺炎疫情的努力，以及在抗疫中迸发出的，令世界惊叹的种种中国力量、中国速度、中国奇迹。课堂上，马书记列举了多个的感人事迹，既有钟南山、张定宇、李兰娟等疫情期间“定海神针”一样存在的医护工作者们，也有千里驰援运送物资，雷神山、火神山医院建设者等默默奉献的最美逆行人。她希望同学们“不要在该奋斗的年纪里选择安逸”，而应将青春和生命融入时代变革的洪流中，在“敢试”中探索前行，在“敢闯”中开辟新路，在“敢拼”中实现目标，做新时代的奋进者。

　　通讯员：李昌娟

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育快讯

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第11期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235