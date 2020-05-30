“互联网+教育”筑梦未来：首个“TT语音幸福书屋”揭牌

在该校原有图书阅览室的基础上改造而成，并增添了书架、平板电脑、投影仪等新设备，打造网络信息教育平台和阅读平台，为网络直播课、微课程等辅助教学提供有力的支持和保障

5月29日，首家“TT语音幸福书屋”在韶关市新丰县马头镇中心小学揭牌，这是广东网信企业联动社会组织践行“互联网+教育”，关爱未成年人系列活动的新探索。广东省互联网行业党委专职副书记余世才、广州趣丸网络科技有限公司党支部书记兼CEO宋克、韶关市新丰县委网信办、县教育局相关负责人以及新丰县马头镇中心小学部分师生代表等参加活动。

马头中心小学“TT语音幸福书屋”由广州趣丸网络科技有限公司支持建立，在该校原有图书阅览室的基础上改造而成，并增添了书架、平板电脑、投影仪等新设备，打造网络信息教育平台和阅读平台，为网络直播课、微课程等辅助教学提供有力的支持和保障。

据悉，为响应广东互联网行业党委“战疫冲在前，扶贫我争先”主题教育活动的号召，广州趣丸网络科技有限公司于5月7日在TT语音发起“TT萌芽计划”公益活动，并设立“广东省岭南教育慈善基金会TT语音公益基金”，用于开展“TT语音幸福书屋”等公益项目，首期计划覆盖粤东西北及贵州毕节等地。趣丸网络希望通过“TT萌芽计划”，开展系列教育活动，关爱乡村留守儿童、引导未成年人健康成长，助力乡村教育振兴。首家“TT语音幸福书屋”在马头镇中心小学的建成便是项目探索过程中的新举措。

活动现场，趣丸网络为全镇1028名学生送上了“六一”儿童节专属礼物，并举办了“网络创造幸福时代，安全守护绿色家园”网络安全知识互动活动，让学生在有奖问答游戏中学会安全上网、文明上网。

通讯员：傅博