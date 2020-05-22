青年珠江学者文宏获“广东省五四青年”提名奖：专注社科研究 做可用之才

近日，华南理工大学公共管理学院教授、博士生导师、青年珠江学者文宏作为唯一高校社科领域代表，获得第二十二届“广东省五四青年奖章”提名奖。

南方网讯（记者/柯丹洁）近日，华南理工大学公共管理学院教授、博士生导师、青年珠江学者文宏作为唯一高校社科领域代表，获得第二十二届“广东省五四青年奖章”提名奖。

文宏教授表示：“能获此殊荣，是对我们高校社会科学教学与研究工作者的一种肯定和认可。”他认为，青年是每个国家和民族的未来希望，青年的时代作为也是衡量国家与民族发展趋向的重要指标。

“80后”的文宏不仅是国家社科重大专项首席专家，还兼任广东省重点智库：华南理工大学社会治理研究中心主任等职位。他长期致力于应急管理与政府治理方面的研究，取得了一系列原创性成果，推进了政府治理与应急管理体系及其治理能力现代化的实践进程，在学术影响力、政策影响力及社会影响力方面均卓有建树。

志存高远，学业初期立志社科研究

文宏在学业初期就关注社会现实，对历史、地理、政治等科目充满兴趣，立志于从事社会科学的学习与研究。

在本科阶段就开始尝试利用每年的寒暑假时间深入基层做社会调查，积极参加挑战杯等赛事。

在研究生和博士生期间，全身心投入学科领域的学习科研之中，不放弃每一个聆听讲座的机会，不懂就追着导师及各位学术名家去请教。研究生在校期间，连年荣获奖学金及各类学术竞赛奖项，获得了笹川良一奖学金、中流基金、校长奖学金等。

文宏教授回忆起进入当初刚进入高校时，导师耳提面命地教导：要真正沉下心来，用心做好本职工作。所以从一开始，文宏教授就坚持每天都在办公室进行读书思考，除了教学安排之外，把所有空闲的时间都用在科研写作方面，先期是为了一些职称评定方面的内在需求，后期慢慢趋于工作惯性。

他每天固定按照上班的时间要求，进行学习研究，时常加班，慢慢拓展研究需求，进行实地调研走访，完成定点课题任务。后来还组成研究团队，围绕科研需求定点攻关，从中感受到学习科研的乐趣。

这些经历为后来文宏教授的学术影响力打下坚实的基础。

立足实践，将论文写在祖国大地之上

长期的学术积累与知识沉淀，让他形成了其较为深厚的学术功底，多年的笔耕不辍，造就了其较为灵敏的学术嗅觉。

文宏认为：“社科领域形成的研究成果，可以真正用于工作实践，改善社会发展质量。因此，要以社会需要作为社科研究的重要出发点，切实遵循‘将论文写在祖国大地之上’的要求，不忘研究工作的初心所在。”

在兰州大学工作期间，文宏着眼于西部地区灾害风险的严峻性，将研究聚焦在巨灾风险治理领域，先后获得国家社科基金项目、国家自科基金项目、教育部人文社科项目以及博士后基金一等资助等课题。

2015年，文宏以正教授身份被引进至华南理工大学，进入该校后，他从战略视角和系统层面，研究探讨构建立体的、多维度的防范化解社会稳定风险控制机制，先后在学科领域权威核心期刊上发表相关论文，实现了综合性学术期刊《中国社会科学内部文稿》《中国社会科学文摘》《新华文摘》，本学科领域权威期刊《政治学研究》《公共管理学报》《中国行政管理》，以及《人民日报》《光明日报》等的文章刊登，获得了教育部人文社科优秀成果奖、广东省社会科学优秀成果奖等。

立德树人，以教书育人为第一要务

文宏始终坚持把立德树人、教书育人作为工作的根本导向与第一要务。作为一位高校青年教师，他发挥示范作用更多在于言传身教，把精力投入至教学育人主业之中。

每年文宏所教课程评教成绩位列学校学院前列，主持和参与多项教学教育项目，荣获省级高等教学优秀成果一等奖以及学校层级教学成果一等奖、二等奖。

文宏说：“教师要让学生保持好奇，对未知世界拥有永不停息的热情;要鼓励学生做事全力而为，实现精益求精;要引导学生打下坚实的知识功底，为现代化建设和改造主客观世界贡献力量、不断成才。”

通过优化“教学互动”模式，提升教学效果;鼓励学生学以致用，积极组织学生参加专业(案例)大赛。除正常的教学安排之外，围绕前沿学术需求进行针对性科研训练，致力于培养“开口能说、提笔能写、遇事能办”的复合型拔尖创新人才，为学生未来职业发展或继续深造打下坚实的基础。团队成员每年均获得国家奖学金等奖项，相关团队成员保送至海内外名校深造。

恪尽职守，把责任镌刻在社会需要之时

文宏认为，很多管理学领域的问题实质是基于社会需求，社会发展的需要是社科研究中的重要出发点。青年人应该心系国家及民族脉搏，为现代化建设贡献自我力量打下坚实的知识功底，善于把所学的知识运用到改造主观世界和客观世界的活动中去，不断成才。

他积极发挥公共管理专业优势，利用公共管理领域的专业优势，撰写近百余篇决策咨询报告，围绕应急管理的各个方面，聚焦中美贸易战、粤港澳大湾区建设、产业发展、社会治理等专题进行定点调研，践行“靠得住、信得过、用得上”的智库建设理念，为社会发展所需提供决策参考，积极发挥高校智库的参谋助手作用。

在疫情期间，文宏带领科研团队进行联合攻关，利用社会风险与治理领域的专业优势，针对疫情防控进行科研攻关，撰写疫情防控相关咨询报告14篇，为疫情防控积极献言建策，助力构建有中国特色的公共卫生治理体系。