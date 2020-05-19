复读生复课不容易，高效备考做更好的自己

随着公校初高三及其他年级的陆续复课，经历了漫长等待的卓越高四的复读生们，在5月18日也终于迎来了复课。

随着公校初高三及其他年级的陆续复课，经历了漫长等待的卓越高四的复读生们，在5月18日也终于迎来了复课。

虽然疫情给复读生们带来了备考焦虑和在家要自律学习的挑战，但记者今天看到他们神采奕奕地回到校园，看得出来，同学们已经练就了一身坚毅、严于律己、高效学习的好品格。当被问到对7月高考的心情时，复读生们表示还是有信心的。

教育局严谨指导复课标准，副局长为复读生打气

据悉，广州市教育局为指导卓越高四更好落实健康复课环境，副局长陈跃红及其他领导于复课返校第一天便亲临学校视察，为校区防疫防控工作进行指导。视察期间，陈副局长不仅落实检查卫生、食宿、上课等环境及条件，并与到校学生亲切交流，了解他们的返校心情和健康情况，为高四同学们的学习加油打气。

安全返校，高效备考：适应期越短，学习效果越好

记者了解到，各大复读学校都正在为分批复课做准备。以卓越高四学校为例，都有严格按照指引要求做好线下复学的防疫措施和各项准备工作，制定了防疫工作方案和复课工作方案、举行复课防疫演练、开展复课防疫班会课、通过师生健康上报和登记师生健康卡来跟踪师生健康状况，也要求全体师生在复课前必须做核酸检测，凭核酸检测合格报告和健康卡才能返校。学校还储备了两周使用的防疫物资，完善了医务室、隔离室、临时休息室等功能室的建设，每天对课室、宿舍、食堂等地进行全面清洁消毒。为求让学生安全返校，安心备考，更快能适应复课的校园生活。

距离高考还有一个多月时间，卓越高四学校的老师表示，帮助同学们处理好线上和线下的衔接过渡，是目前最重要的事情。因为之前线上学习的期间，有的同学可能会存在作息时间不规律、散漫等情况，回到线下课时可能需要一段时间适应，老师也会帮助他们根据线下课的时间节奏和要求进行调整，谁的适应期最短，谁的学习效果就会更高。

记者还了解到，卓越高四学校会通过智慧课堂进行教学数据的分析，针对每位学生不同的学习情况，可以智能推送针对性练习及个性化的弱科提升辅导，能更有效地帮助同学们找到适合自己的复习备考规划。线下复课后，即将迎来的是高考英语听说考试，高四学生们这几天也开始在老师的指导下对英语听说进行突击训练和上机模拟。

卓越高四学校的老师建议，同学们现阶段要重视对知识进行线索化和网络化梳理，重视错题重做，加强套卷训练。线下复课后，学校也将组织学生按照高考的模式进行套卷训练，同学们要全力以赴，把每次训练当做是高考实战，才能积累较为丰富的实战经验。

强化备考心态，做更好的自己

经历了3个多月的线上学习，复读生们迫切需要提振一下士气，更需要线上线下的衔接辅导。那么如何可以更好地调整备考心态呢？

据了解，卓越全日制学校形成了一套“生命成长体系”，能帮助同学们及时调整备考心态，包括每周开展心能班会课，每期主题都是根据高考备考规律和学生成长规律进行内容研发的，通过不同的形式激发同学们的学习原动力和持续力，分享实用高效的学习方法等。线下复课后，学校还将开展更多的拓展活动，帮助学生顺利过渡，持续高效地进行线下学习。

此外，学校与学生家庭也保持密切的家校沟通，通过开展“家长大学”课程，帮助家长正确处理亲子关系和更能配合老师引导孩子更有效地学习及保持良好生活习惯，充分发挥家校互相促进的作用，助力孩子圆梦理想大学！