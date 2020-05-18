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智变教育 学霸君与钉钉达成战略合作

2020-05-18 12:45 来源：南方网
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　　5月17日，在“2020钉钉春夏新品发布会”上，钉钉正式宣布与学霸君达成战略合作,学霸君自主研发的智能在线练习产品入驻钉钉，双方将叠加各自优势，共同推动“教育+科技”的深度融合与应用，助推智能化教育的发展与普及。

　　据介绍，此次发布的智能在线练习产品，是双方战略合作初期的重要成果，未来拍照搜题、实时答疑等在线教学产品也或将陆续合作推出。该产品基于智能化技术实力与优质海量题库资源，面向老师、学生用户提供一站式便利体验，覆盖全学段和多学科。老师可以在平台上创建班级、组卷、发起和管理作业等;学生完成作业后，老师可在系统3秒自动批改的基础上，完成个性化评价和学习方案，为用户大幅减负。此外，系统自动生成的专项学情分析报告，能够帮助老师清楚掌握学生薄弱知识点，并通过针对性教学提升学习效率。

　　此次合作得益于双方共同的教育理念，以及在教育科技和服务方面的积淀与布局。作为K12在线教育领域的头部企业，学霸君七年前就突破性推出国内首个拍照答疑工具，奠定了其早期在线教育品牌的领军地位，目前公司旗下拍照搜题、一对一辅导等各项业务均处于同业领先地位。而钉钉是全球最大的智能移动办公平台，数据显示，疫情期间全国14万所学校、290万个班级在钉钉开课，覆盖全国30多个省份的1.2亿名学生，让教育通过在线化和数字化技术得到普惠。值得一提的是，学霸君和钉钉旗下教育产品，均为教育部首批通过备案的教育类移动APP，是首批合规企业。

　　学霸君创始人兼CEO张凯磊表示，从最初的拍照答疑，扩展到云计算、大数据等技术支持的“AI+教育”领域，到开拓在线辅导业务，学霸君始终专注于“用技术提升教学效率”的探索与实践，让更多优质教育资源走进三、四线城市。这与钉钉普惠教育行业数字化的理念不谋而合。在各自的用户覆盖及品牌优势、行业经验积淀的支持下，用户将更加高效、有针对性地提升在线学习效率与体验。同时，也将促进双方共同为智能化教育的推广和普及贡献力量。

编辑： 张霜

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