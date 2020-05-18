助力学员系统、高效备考，尚德机构开展免费赠书活动

为帮助学员系统、高效地进行备考，尚德机构于今年世界读书日期间开展的免费赠书活动，送出了上千本尚德机构自主编写的教材。

5月9日，教育部发布相关公告，原定于2020年4月11日至12日举行的全国高等教育自学考试推迟举行。今年3月，教育部表示，今年将扩大硕士研究生招生规模，同比去年增加18.9万人。同时，扩大普通高校专升本的规模，同比增加32.2万人。对于尚未完成备考的考生来说，考试延迟、招生规模扩大无疑是好消息，但这并不意味着考试难度会降低，因此考生不要心存侥幸，仍需认真复习备考。

为帮助学员系统、高效地进行备考，尚德机构于今年世界读书日期间开展的免费赠书活动，送出了上千本尚德机构自主编写的教材。书籍内容涵盖自考、考研、公务员三大考试领域，均由尚德机构学术中心的教学教研团队在吸纳最新教研成果基础上独家精编而成。

据尚德机构学术中心有关负责人介绍，每当教材改版，尚德机构都会及时更新考试资料，推出改版指南等对考生进行指导。比如2019年，针对全国考委公共课课程指导委员会制定的新版公共课考试大纲和新版公共课教材，尚德机构就同步更新了新版公共课丛书的内容。同时，为反映学科的发展变化，还增补了近年来的研究成果，对明显陈旧的内容进行了删减，推出了“尚考通”系列自考丛书。2018年9月，尚德机构已经推出过“自考一点通”丛书，内容涵盖毛概、近现代史、思修、马原四大公共课。

追求线上教育与线下学习有机“融合”，通过两者的交互式场景以提高学生的考试通过率，一直是尚德机构追求的目标。“尚考通”丛书是线下学习的重要场景，它提供的知识维度能与尚德的线上教育起到“互补”作用。如果说官方教材是知识的“提供者”，尚德机构的教学资料则瞄准成为知识的“解读者”。它以考试大纲、学习场景、知识内容、历年真题作为四重变量，对知识内容进行了“逻辑重构”。

重视教研和自有教学资料的研发给尚德学员带来了实实在在的好处，让他们改变了传统成人学习“死磕型”的学习方式。大数据显示，学员最多可节省60%的学习时间。同时，还提升了考试通过率。