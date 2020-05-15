《澳大利亚国际教育发展与启示》填补学界空白 中国本土化教育发展提供借鉴

“全国教育科学‘十三五规划’教学部青年项目”阶段性成果——《澳大利亚国际教育发展与启示》一书正式出版，填补了国内学界对于澳大利亚国际教育发展历史的研究空白。

随着当今国际间竞争与合作关系的不断扩大，商业贸易、外交事务、国际留学等都将在全球范围内更为紧密地联系在一起。全球化背景下,“国际教育”作为一项保持国际领导力、经济竞争力的国家安全策略,在国家发展中占据越来越重要的位置。“全国教育科学‘十三五规划’教学部青年项目”阶段性成果——《澳大利亚国际教育发展与启示》一书正式出版，填补了国内学界对于澳大利亚国际教育发展历史的研究空白。

数据显示，澳大利亚因其高质量的教育水平、严格的教学质量保障、政府的政策支持、潜在的就业机会及多样性的文化等受到各国留学生的欢迎。

《澳大利亚国际教育发展与启示》由国内相关领域知名青年学者陈蕴哲等著成。全书从通过综述国际教育和比较各国国际教育，以及国内外相关文献、政策法规、调研数据、历史事件以及与澳洲教育部官员的深度访谈，总结了澳大利亚国际教育各个历史阶段的基本特征和发展水平，分析探讨了各个历史阶段转变的动因及其后续影响，向中国学界展现了澳大利亚国际教育发展的历史轨迹，并从中总结了对我国有借鉴意义的政策建议。

新南威尔士大学(堪培拉)副校长戴维罗威尔教授认为，把教育提升到国际视野，将有助于先进教育经验的传播与相互借鉴交流学习。

戴维罗威尔教授进行了评述，认为是“一部研究国际教育的创新力作”。“引入定量分析方法开展历史学研究，根据留学生人数、入学层次以及占全球份额等数据，科学呈现澳大利亚教育国际教育的历史变化及未来趋势。”

国际教育不仅能为国家的发展带来巨额的经济收入，更能增进国家之间的理解，促进文化沟通，提升国家软实力。国务院发展研究中心特约研究员、中国社科院欧洲所刘作奎研究员认为，“澳大利亚国际教育具备中西方兼容的特点，适合中国国际教育本土化高质量发展借鉴。而《澳大利亚国际教育发展与启示》这一著作全面论述澳大利亚国际教育各历史时期发展状况和基本特点，对于学界研究以及中国本土化教育发展具有极为重要的借鉴意义。”