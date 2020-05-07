广东金融学院国际教育学院举办来华留学生线上心理辅导沙龙

为确保广东金融学院国际教育学院来华留学生在新冠病毒肺炎疫情期间居家时的心理健康，配合学院疫情防控总体工作部署，完成各级部门组织对来华留学生的关爱行动方案，国际教育学院特邀请了广东省人民医院广东省精神卫生中心心理专业的刘向欣博士和张筝驰心理医生，为我校全体来华留学生进行了一场在线互动、别开生面的心理辅导沙龙。

4月21日，为确保广东金融学院国际教育学院来华留学生在新冠病毒肺炎疫情期间居家时的心理健康，配合学院疫情防控总体工作部署，完成各级部门组织对来华留学生的关爱行动方案，国际教育学院特邀请了广东省人民医院广东省精神卫生中心心理专业的刘向欣博士和张筝驰心理医生，为我校全体来华留学生进行了一场在线互动、别开生面的心理辅导沙龙。

来华留学生疫情期间线上心理健康沙龙

两位医生作为广东省援鄂医疗队的心理专家，在武汉抗疫一线积累了丰富经验。在留学生们听到学校将为他们举办心理健康沙龙活动时，都表示非常欢迎，海内外留学生都积极参与了此次活动，国际交流处处长刘沛富、国际教育学院院长初可佳、国际教育学院来华留学生管理人员董越全程参与了此次活动，并在活动中与专家、同学们就疫情期间如何保持良好的身体健康和心理健康作了深入的交流。

专家为师生们讲解新冠病毒的传播途径

为了使活动更有针对性，国际教育学院组织留学生们填写了与沙龙相关的心理问卷，结合评估结果，两位专家医生的沙龙从介绍新冠病毒肺炎的防护知识开始，结合视频为大家讲解了在疫情期间如何更科学地保护自己。随后，刘向欣博士进行了《Mental health during COVID 19》的英文讲座，为留学生提供了8项隔离期间心理保健小贴士。留学生们也纷纷提出疫情期间存在的心理困惑等问题，刘医生和张医生分别就学生们提出的如何在疫情期间更好作息、如何调适自己因居家产生的不良情绪和如何无法进行面授教学期间更好的规划自己的学习生活等方面做出了科学、详细的解答。

最后，在刘医生的带领下，全体师生一同通过视频完成了近期网络上流行的居家健身舞蹈《Safety Dance》。沙龙气氛被瞬间调动。

在专家的带领下，参与活动的师生在家中“云运动”

沙龙结束后，两位专家专门为学生们制作了反馈的调查，并表示很愿意与同学们做更多类似的活动以帮助他们在中国学习期间产生的心理困扰。参加活动的留学生们也表示这样的活动形式很特别，加之此前为在华的留学生们寄送防护用品的活动，同学们都非常感谢学校能够在这样的特殊时期对他们来自身体和心理上的关怀。

活动吸引了我校来自海内外52名来华留学生参与