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养绿植、寄课本 华工宿管阿姨的关爱不止晒被子那么简单

2020-04-30 17:30 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/蓝元）阳台上、院子里、楼栋前……近日，华南理工大学广州国际校区学生们五彩斑斓的被子，在十里春风中“集结”，一起来了场“集体阳光浴”。

　　广州国际校区综合事务办公室负责人告诉记者，受新冠肺炎疫情影响，华南理工大学延期开学，考虑到学生宿舍长期不通风，被子易出现受潮发霉情况，华工广州国际校区特此推出“隔空晒被子”暖心服务。

　　从4月28日起，华工广州国际校区开始组织宿管员为学生晾晒被子。为充分尊重和保护学生的宿舍私人空间，在晾晒被子前，各学院辅导员通过微信群、QQ群与学生进行沟通，统计晾晒需求。在征得同意的前提下，由宿管阿姨、保洁阿姨搬运晾晒，还在每张被子上贴心标记所在宿舍房号及床位。

　　据统计，仅28日当天就有70多床被子完成了晾晒。按照工作计划，学校将在开学前完成一轮学生被子晾晒工作。同时，学生宿舍每天保持房间通风，公共区域日常消杀，确保学生开学返校后拥有一个健康、舒适、安全的学习生活环境。

　　“太暖心了，这是今天最让我感动的事情！学校为我们晒被子，我们也要去朋友圈‘晒晒’学校！”得知留校的被子得到宿管阿姨的友好“照顾”，广州国际校区学子和家长们在惊讶之余都十分感动，纷纷为学校点赞。面对大家的“集体表白”，年后才入职的宿管员高菁羞赧地笑了笑：“我特别想见见这些素未谋面的孩子们，大家离校的日子里，能帮着收拾房间、晾晒被子，都是我应该做的！”

　　据悉，华南理工大学广州国际校区20余名宿舍管理员、宿管阿姨2月13日便全部返岗，在疫情防控期间为学生提供了多项特色暖心服务：通过拨打校区“一站式”学生服务驿站热线登记，无论是清理宿舍内遗落的过期食品、垃圾，浇花、浇绿植，还是临时寄送课本、物品，暴雨来临的前一天将600余间学生宿舍的阳台衣物全部收回，在学院辅导员和宿舍阿姨的帮助下，学生的“后顾之忧”逐一得到解决。

　　在提供软件服务的同时，广州国际校区宿舍硬件设施同步升级，加衣通、布护栏等细节工程项目持续开展，提升学子学习生活品质。此外，广州国际校区老师还特地为同学们拍摄制作了“校区四月天”视频，让宅家学习的同学们通过镜头“云”游回味校园生活中平凡却又无比想念的一天。

编辑： 罗予岐

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