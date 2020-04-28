你是人间四月天——黎向群拟冬心

作者介绍

黎向群

广东文艺职业学院图书馆馆长、书法史副研究员、学术委员会委员、书法专职老师，中国书法家协会会员、广东省书法评论家协会副主席、广东省书法家协会理事兼篆刻委员、广东省中国书画等级考试专家委员会委员、广东省国际文化交流中心理事、岭南印社副社长兼专家库成员。出版专著有：《岭南历代书法名家》（《岭南文库》丛书）、《岭南篆刻》（《岭南文化知识书系》）、《小闲字课》等。书学论文九十多篇发表于《中国书法》《书法丛刊》《书法》《西泠艺丛》《美术学报》《安徽理工大学学报》（社科版）《广东教育》《岭南文史》《琼台学刊》《东莞书画》《书法报》《书法导报》《海南日报》等刊物。《信息时报》艺术周刊、《新快报》收藏周刊专栏评论家。书学成果（2010―2013）荣获全国第四届“康有为奖” 理论奖。书法作品获广州地区大学生书法比赛一等奖、广东省首届中青年书法作品展优秀作品奖。

作品展示

你 是 人 间 四 月 天 ——

李佩谕

金农，扬州八怪之首，他博学多才，嗜奇好古，收金石文字千卷。五十三岁后才工画，尤精墨梅。所作梅花，古雅拙朴。他曾入都应试未中，郁郁不得志，遂周游四方，走齐、鲁、燕、赵，历秦、晋、吴、粤、终无所遇，一生布衣。不得志的生涯使他另寄情怀，创作了漆书，写出了一种极致的方笔。庚子春日遭遇疫症，这让许多人都在避疫的过程中或学习或思考。黎向群老师于2013年学汉碑摩崖，至今已是第7个年头。在这个安静的时期黎老师研究起了漆书，有作《你是人间四月天》，这是民国才女林徽因发表于1934年4月的《学文》1卷1期上的一首诗。此诗分别以四月天中各种不同的具象来比喻生活中的各种画面，直抒情意，概言“你”就是“爱”，就是“暖”，就是“希望”。黎老师怀着此种热书学的情怀和以古为师的坚持对汉碑学习了7年，以这7年学习汉碑的理解对漆书的看法上是非常不同的。漆书，骤眼看像是刷子刷出极方的笔画，折笔只有折没有转，用浓墨，所以大多写在熟纸上。而黎老师汉碑上取法在雄强浑厚一路：郙阁、校官、衡方、樊敏等，他们各有特点并以篆笔为主，以此为基调写出来的漆书不会一味的方平无味，亦不会如刷子平铺。并且使用生宣皮纸、涨墨，用笔方圆结合，写出来的漆书不是单纯的单一技法的重复而是有思考不离古有则重的创作。