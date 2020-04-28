“科技范”不是花架子，尚德机构用科技赋能为学员创造价值

创立17年来，尚德机构从一家普普通通的线下教育机构，成长为目前国内领知名互联网教育公司。在这一过程中，尚德机构针对成人学习的种种痛点，不断通过科技手段提升教学、教研效率，让学员更轻松、高效地进行学习并通过考试。现如今，无论是在线直播、小程序、短视频和人工智能等领域，尚德机构都走在了行业技术赋能探索的前沿。

创立17年来，尚德机构从一家普普通通的线下教育机构，成长为目前国内领知名互联网教育公司。在这一过程中，尚德机构针对成人学习的种种痛点，不断通过科技手段提升教学、教研效率，让学员更轻松、高效地进行学习并通过考试。现如今，无论是在线直播、小程序、短视频和人工智能等领域，尚德机构都走在了行业技术赋能探索的前沿。

从面授到线上直播，尚德机构全面走向互联网教育

尚德机构创立于2003年，起初是线下培训机构。2008年，尚德机构创始人欧蓬提出了“无限接近互联网”的发展战略。这之后，尚德机构便逐步开始了在互联网教育领域的探索，先后尝试了录播、人机对话等多种在线教育模式;后来又发现了直播模式，通过尝试

发现用户出勤率比面授时高了三倍以上，接下来便用了一年半左右时间将模式跑通。2014年6月，看好在线教育未来发展前景的尚德机构完成了从线下培训向互联网教育的全面转型。

通过不断探索，尚德机构率先建立在线直播学习模式，自主研发的“尚直播”在线直播教学平台，目前能够保障尚德机构70多万付费用户和300多万免费用户的服务需求，涉及在线直播上课、配套的教务排课、随堂考试以及出勤率等培训数据的统计需求。

此外通过不断迭代，尚德机构的直播系统还实现了主流课程形式的全覆盖，包括小班课一对一、一对二到八人小班课、万人级大班讲师在线授课，并满足多助教同台协助工作模式。这套直播服务系统具备高性能、可扩展、易于维护的特点，可实现无感知故障恢复等功能，并在实践中已经过多次报考高峰期的考验。

把握人工智能新机遇，尚德机构科技赋能见成效

针对成人学习“时间少、碎片化、难坚持”的痛点，尚德机构不断探索用科技赋能教育，利用人工智能、大数据等新技术为学员学习“减负”。

在人工智能探索方面，尚德机构拥有一套自适应学习系统，由呈现的模型、学习特征、学员画像、能力评估以及推荐系统等模块组成。AI会基于历史大数据关键考点进行分析和预测，根据一年的考题和学员自己做题情况，并结合历年考试规律，形成当年考试的完整分析图谱，让学员可以把重点精力放在要考的题目上。

尚德机构预估分系统会动态分析学员分数，让老师知道班级情况、能及格的学员有多少、知识点普遍差在哪儿，这样在后续课程中可对关键知识点回放补充。对于每个学员来说，他们也可以实时了解自己某门课程达到了怎样水平。目前，尚德机构的预估分与学员实际考试分数匹配度高达近80%。

此外，人工智能还帮助授课教师从部分重复性的工作中“解放”出来。2019年4月，尚德机构推出了AI督学机器人，除在开课前以电话方式督促学生按时上课外，它还可以回答一些常见问题，如报考时间、课程安排等。

拥抱移动化和碎片化新时代，努力为学员学习“减负”

移动互联网的崛起为互联网行业带来新的红利，尚德机构敏锐地把握住这一新变化，推出并优化移动端产品，让学员通过手机就可以看直播、刷题和进行交流。尚德机构开发多款小程序，供学员在微信场景下使用，大大降低了学员学习的门槛。

如“尚德伴你学”的主要功能是课程提醒，上课前会根据课表发送通知，用户点击后无需跳转到APP即可听课、刷题，“大多数人在学习上会形成心理阻力，小程序会拉近学生到课的路径，提高课程打开率。该产品仅上线一周，小程序听课打开率就比APP要高10%左右。通过产品不断迭代，它会形成一套科学、体系化提醒，督促学生学习。”尚德机构有关负责人介绍。

为适应信息演化从语言、图像、文字向视频发展并全方位提升信息生产、传播、消费处理效率这一新趋势，尚德机构又探索教学内容的碎片化学习，将一节节视频课程，分解为时间更短、学员可以随时随地进行学习的短视频。过去，尚德机构教学视频的长度一般在两小时左右，而现在碎片化视频长度则控制在1至20分钟之间。截至今年2月底，尚德机构已对7889节课程进行了切分，总计完成了68760块碎片化视频。

“教育是一件反人性的事情，成人学员需要从美食、游戏、短视频等能够带来极大即时感官刺激的事物中跳脱出来，克制自己选择学习。因此‘如何让学习像打游戏一样轻松有趣’，始终是我们坚持思考和进行努力的方向”，尚德机构有关负责人表示。

为人才成长搭建平台，打造行业一流人才队伍

在加大产研人才培养、提供成长空间方面，尚德机构也采取了不少举措。2018年3月，公司内部成立了“尚研大学”，旨在聚合尚德各业务模块学习资源，融合大数据、人工智能等先进技术，推动人才培养体系建设，帮助员工成长。历时半年的探索，尚德机构建立了一套培养机制：通过新生学堂、团队共创、导师、分享、任务清单等不同课程形式帮助新人快速成长;通过“研习社”给予员工开放性的学习互动、技术分享、学术研讨平台;“沙龙会”可以有效聚合公司各业务模块学习资源，搭建全业务流沟通渠道，帮助员工了解业务、深入业务，从而赋能业务。

在沙龙会上，产品研发人员能与学习规划师、班主任等一线人员直接接触，与他们的深入沟通使得开发人员更了解业务，从而开发出更符合学员习惯的产品，解决用户痛点。

此外，尚研大学还为优质人才搭建了自我表达与展示的平台，让与代码打交道的“技术人员”走到前台，在分享、答疑的过程中提升演讲、沟通能力，提升综合素质。