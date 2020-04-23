岭南名家｜容庚《容庚法书集》（一）

吾粤罗浮之南，东江之滨，有大邑曰东莞，物产丰饶，文风鼎盛。近百年间，英才挺出，以治文史之学而享誉海内外者，当首推颂斋容希白先生。

吾粤罗浮之南，东江之滨，有大邑曰东莞，物产丰饶，文风鼎盛。近百年间，英才挺出，以治文史之学而享誉海内外者，当首推颂斋容希白先生。

先生于学无所遗。凡经史典籍、诗文辞赋、金石书画靡不淹通。早岁已怀述作之志，年甫廿八，《金文编》纂成，绝业继乾、嘉而过之，为划时代之巨著。“穷文字之变，定作书之始，究古文之体”，使后来治古文字者有所宗向。先生精于鉴赏，署其室曰“五千卷金石书室”，收庋碑帖拓本甚富。凡目之所见，辄为札记，条列而辨析之，成《丛帖目》、《颂斋书画录》诸书，鉴别真伪，评骘优劣，用心精微，尤多创见，为当代治金石书画之圭臬。

书画艺术，乃博学余暇之末事耳。然学人之书，自足名家。古人云“书如其人”，“书以人重”。先生之学，宏深宽博，其书亦典雅雍容，有如古之贤人君子，刘熙载所谓“高韵深情，坚质浩气”，兼而备之。书者，实用之器也，养志之道也。写字，亦写志也。先生之书法，与学术研究，形影不离，平生著述，多用毛笔，八十余年，未曾间断，书艺已融入生命之中，故其纯熟精能，实无伦比。各体书中，尤以金文最擅胜场。欧公《集古录》谓刘原父读古人铭识，必摹其文，先生极喜临写两周钟鼎文字，用笔圆方兼济，轻重疏密，若不经意，而中有法度在，深具清苍质朴之美；自运之作，则一片神行，已臻无古无我之化境矣。先生之文稿信札，则为字字端严之小楷，以欧、柳为基础，治晋、唐于一炉，间参陈兰甫之笔意，凝重古拙，元气浑成。偶作行书，亦精逸淡静，无秋毫俗气。余与诸同门屡侍先生作书，余等先为磨墨铺纸，先生默坐静思，沉密神采，然后从容握管，手心相得，是以每一书成，皆为精品。

古儒谓三不朽之业，以立德为上。先生之道德情操，更为世所钦仰。当浩劫弥天之时，狂童横逞，有人情所不能堪者，先生泰然自若，无所避就，曰：“我野马鬼锁也，孰能系之！”日常写字读书如故。噫，斯可觇先生卓荦之气度矣。批儒风起，或逼先生表态。曰：“孔子无罪，何可批哉！民不畏死，吾宁蹈珠江而死乎！”噫，斯可见其独立自由之意志矣。数十年间，不阿权势，不逐时流，是以缯缴莫挂、钩饵空悬。岿然一老，徜徉乎康乐园中，辛勤学问，教书育人，一身关系文化之盛衰、学术之兴替，饱历艰屯而克享暇龄。噫，斯可谓能立天下之大节者也。

忆昔余就读于中山大学，从容希白、商锡永二老研习古文字学。黄昏饭后，先生每步至学舍，余与诸同门闻履声橐橐，则喜相谓曰：“容老至矣！”群起出迎于户外，左右拥扶。先生鹤发童颜，白衣如雪，忻然语笑，手指口授，一室生春。从师问道之乐，二十余载，未尝去怀。今复与唐钰明、陈初生、张桂光诸君整理先生翰墨遗稿，影尘往事，一一如在目前。此际把笔为文，霁月光风，犹照临心上也。

陈永正敬撰于康乐园，图为容老与陈永正