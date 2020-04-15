智学网助力深圳高三学子线上考试

凭借在人工智能和大数据领域积累的核心技术优势，支撑起从线上考试、线上交卷、云端监考、在线阅卷，乃至学情分析一整套流程，保障了深圳市此次线上考试的顺利完成。

南方网讯（记者/罗予岐）没有固定的考场，客厅、书房，甚至在病床上，每个学生都有着专属自己的考场；没有统一发放、印刷而成的密封试卷，取而代之的是线上作答。从线下到线上，从初三到高三，一切基于云端。

近日，深圳市中学初中部初三年级10校进行了“云考试”，深圳中学亚迪学校、深中南山创新学校、石厦学校、北环中学、上步中学、光明新区外国语学校等中学都使用了科大讯飞的智学网在线考试系统出色实现线上考试。

而在更早的三月中旬，深圳市的5万多名高三学生依照惯例参加统一的测试。只不过，此次的“统一测试”，无论是在形式、规则，还是考场的选择上，都和以前不同；对深圳临近高考的学生、家长、学校和教育主管部门来说，这也是“第一次”。面对这场“大考”，包括科大讯飞在内的国内知名高科技企业，凭借在人工智能和大数据领域积累的核心技术优势，支撑起从线上考试、线上交卷、云端监考、在线阅卷，乃至学情分析一整套流程，保障了深圳市此次线上考试的顺利完成。

疫情让我们不得不调整常规教育模式的同时，也客观上令中国教育信息化加速发展。

（深圳市第二高级中学的线上考试）

一人一个考场，史无前例的“大考”

建章立制，先把整个考试流程梳理清晰——这是深圳市第二高级中学对于首次参与全市“云端统一测试”的第一反应。

接到将在3月举行深圳市高三年级线上统一测试的通知后，深圳市第二高级中学教务处便协调高三年级组与提供技术支撑的科大讯飞智学网的工程师们，组成专项工作组，多次举行在线会议，商量此次线上测试各项事务的安排。

“不断听取各方面建议，几易其稿，最后才确定了最终的考试方案”，直到考试前一天的夜里，老师们还在对考场设置和监考规定作调整。

在线考，网上阅，云考试

对于智学网的工程师们而言，要从技术上完成整个考试流程的系统构建，通过技术保障，“确保每个环节都落实到位”。

为此，智学网模拟现实的考试场景，准备了充分的解决方案。整个流程令学生犹如置身“现实”考场，更有利于学生发挥出正常的水平。

试卷的发放和答案的提交都通过智学网终端线上完成。

每科开考前15分钟，学校通过网络分发答题卡。

每科开考前10分钟，智学网“云”发卷。

每科开考前5分钟，学校通过网络分发答卷，学生浏览试题，且不能动笔答题。

开考之后，学生答题时，客观题可以直接在终端上点选，主观题则是在纸上书写答题。

离考试结束还有15分钟，播音指令提示，提醒学生注意把握时间。考试结束铃响，考生必须停笔。

考试结束后，根据规定，学生们会进入智学网作业平台上传答案。

“学校高三年级的学生使用智学网已经有两年时间了，平时限时训练、周测和月考都是通过智学网进行，学生对于线上操作已非常熟悉”，但即便如此，为确保实际操作时不发生疏漏，深圳市第二高级中学在考前组织学生对答案线上提交做了一次模拟演练。

智学网的功能不限于此。此后阅卷过程中，老师通过智学网进行流水阅卷，更有助于阅卷工作客观、公正、高效地完成。

因为，智学网会对客观题进行自动评分，主观题则由老师在网上批阅；阅卷结束后学校可以将数据上传平台统计、分析和做出考情报告，实现教学、考试、评测数据的互联互通和佐证。

（深圳市第二高级中学高三（6）班学生王安奇，考试前一天刚做完手术，但依然坚持在病房里参加了此次线上统考。）

一手撑起了6500多家学校的“云教学”

此次新冠肺炎疫情爆发后，科大讯飞在人工智能领域积累的核心优势，也被充分运用到中小学生在疫情期间“停课不停学”的教育保障当中。

疫情期间，科大讯飞教育事业群以智慧空中课堂为先锋，积极响应教育部“停课不停教、不停学”的号召，建立专项工作组，制定在线学习解决方案，推出“在线教学七步法”，提供直播录播教学、A.I.作业、数据分析、可视化报告等服务，利用人工智能和大数据技术的应用，在保障各校线上教学工作顺利开展的同时，帮助师生实现减负增效。其中，智慧空中课堂是把互联网当作媒介，构建在线课堂，实现远程授课，师生可进行实时课堂互动，还原课堂情景，把课堂送到家。

目前，科大讯飞已在湖北、安徽、河北、江西、广东、广西、吉林、山东等21个省6500余所中小学完成了“停课不停学”在线教学解决方案的部署及课前培训，累计服务师生超过1500万，确保各校在线教学工作的顺利进行。

随着国内疫情的缓解，各校开学在即，科大讯飞针对随之产生的“云开学”与“云考试”等新的需求，又推出一系列技术系统和技术解决方案。

在安徽，全省近800万中小学师生自3月2日起正式“线上开学”，根据相关要求，各学校可以在电视教学和网络教学中选择一种为主要的线上教学方式，并利用资源平台、社交平台等其他方式辅导答疑。其中，由科大讯飞承建的安徽基础教育资源应用平台因为强大的稳定性、流畅性等特点，以及优质、丰富的教学资源受到了各级教育主管单位，各学校师生及家长的欢迎，其稳定性与流畅性受各级教育部门肯定。截至4月13日，平台用户访问量累计9916.2万人，总浏览量达到7.02亿次。

而在广东、湖北、海南、安徽等省的多所中学，科大讯飞通过自己的技术系统，成功帮助高年级学生完成了“云考试”。智学网的在线考试系统已在广州、泉州等各地在线模拟考试中深度应用。在线模拟考试系统还原考试场景，为区域及学校开展线上测评提供了有效的工具支撑。

人工智能赋能教育行业已久，随着A.I.在语音语义识别、图像识别、机器学习、算法追踪、深度学习等方面的不断突破，监考判卷、课堂评估、答疑诊断，拍照搜题、分级阅读、智能题库、考情诊断……这些关于人工智能教育的设想已经照进现实。

未来A.I.+教育如何在满足“千人千面”的个性化教育上进一步深化？如何成为人类教育专家的重要助教？可以帮助教师更有效地满足不同学生的个性化需求，这是家长关心的话题，也是以科大讯飞为代表的人工智能科技企业持续努力探索的笃定方向。