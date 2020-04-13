中黄国际教育模拟演练学生返校

近日在中黄集团的统筹指导下,各学部开展了一系列关于新冠肺炎疫情防控演练。

日前，广东省教育厅发布权威通知!4月27日,全省高三、初三年级学生返校;5月11日后,各地根据疫情防控情况分期、分批、错峰安排中小学其他年级学生返校。幼儿园幼儿、特殊教育学校学生返园(校)时间另行研究确定。

为提升学校防控新冠肺炎疫情的能力和水平,充分做好学生复学返校的准备,保障师生顺利开学,近日在中黄集团的统筹指导下,各学部开展了一系列关于新冠肺炎疫情防控演练。老师们以学生在校的一天为主线,分场景模拟演练学生从入校到离校全流程的防护工作。

为确保应急演练的科学性和可操作性,演练前各学部召开了部署会议,解读演练方案,并要求全员不断夯实个人对疫情的防控工作的认识和运用能力,确保全员清晰掌握疫情防控演练的每个流程、标准和要求。

上校车:学生上车前测量体温和手部消毒

校车是进入校门的第一道安全关卡。校车每天进行消毒,跟车老师提醒学生在校车等候点间隔一米排队等车。到达候车点,跟车老师下车,家长提供疫情返校健康卡之后,老师依次测量学生体温,做好体温登记,体温正常的学生才能上车。学生上车时手部消毒,测量体温过程中,如遇发现学生体温高于37.3℃或有呼吸急促、乏力等症状时,立即让家长接回,老师再按程序上报学校。

入校门:戴口罩相隔1米排队进校门

学校大门是校园疫情防控的第一道防线。学生严格实行错峰回校,入校门前需佩戴口罩、学生之间相隔1米有序等候,校门严格执行“一测一消”工作制度,入校人员进行测温、消毒(洗手),体温不高于37.3摄氏度方可进入。

穿着防护服的保健医生将体温异常的幼儿带入校园内独立设定的隔离室等候,并进行第三次体温检查,并将结果上报。总务派防疫专用车送孩子到附近医院就医(岭南医院、省第二中医医院黄埔医院)。总务安排指定人员对孩子接触过的场所进行消毒。

在校突发情况:学生若体温异常即启动应急处置预案

在演练中,进校门后,学生由值日老师引导大间隔走到教室,进入教室,教室窗户打开,保持室内通风。班主任测量体温,进行手部消毒,学生保持安全距离入座。课堂要戴好口罩,任课教师与学生保持距离,避免间接接触。

班级教学活动时,教师发现一学生体温异常,多次测量后确定体温异常,教师立即将学生带到教室门口,校医马上到教室把学生带到隔离室,医校立即启动疫情应急处置预案,班级教师紧急组织学生到后备教室。

校医入班指导保洁人员进行全面消毒工作,并将此班级作为重点观察对象,严格执行零报告、日报告制度并进行追踪。

校医到隔离室后,对学生进行再次进行体温测量,视情况将学生送至医院或等待家长来校。值日行政马上打电话通知家长,详细询问学生病源原因,与家长协调沟通。

行政值班领导向校长汇报突发情况及应急处理方法,校长将发烧学生情况上报上级部门。校医和医院、社区保持密切沟通联系,一旦确诊,立即上报校长,由校长助理上报区教育局疫情防控中心,对学校下一步疫情防控工作进行指示、部署。

课间:不同班级不串班

课间,不同班级之间的学生不串班。课间十分钟提倡学生在楼道和教室内休息,值日在各楼层和操场设有安全岗老师对学生进行引导,提醒不扎堆,不拥挤,自觉保持一定距离。班主任带领学生加水,班主任按水开关,学生大间隔排队接水,减少间接接触。

用餐:餐前“七步洗手法”洗手

按照制定的错开用餐、快速取餐、间隔就餐用餐方案,实行严格的“时空”限制,一二年级在餐厅用餐,三至六年级在教室用餐,学生餐前“七步洗手法”洗手,根据地面的标识有序到座位就座用餐,在规定时间用餐,完毕后在指定位置清理厨余,按指定的行走线路走回教室。

宿舍:不允许串门走动

在宿舍门口,学生相隔1米有序排队进入宿舍,生活指导老师测量体温方可进入,不允许串门走动。

演练结束后,各学部校长组织老师对演练过程中发现的问题进行了交流讨论和梳理总结,并要求不断完善细节,制定整改措施,压实责任、狠抓落实,扎实做好开学准备工作,进一步提升学校应对疫情的实战操作能力。

中黄管理的中黄未来教育馆、中大附属外国语实验幼儿园、中大附属外国语实验中学、中黄书院GIA国际高中也制定了详细周密的疫情防控应急演练方案,安排近期开展应急演练活动,致力于为学生们创设“安全、健康、快乐”的学习和生活环境,保障师生的身体健康和生命安全,筑牢复学的每一道防线,为顺利开学保驾护航。