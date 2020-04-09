广东岭南职业技术学院：连续两年荣获省“征兵工作先进单位”荣誉称号

2016年起，岭南职院应征入伍人数逐年递增，到2018年应征入伍人数相较2017年翻一番。近四年来，累计为部队输送大学生777名，其中9人在部队入党，获嘉奖及优秀士兵56人次，学校连续三年被天河区人民政府征兵办公室评为“征兵工作全优单位”，征兵工作取得显著成效。

近日，广东省人民政府征兵办、广东省教育厅联合下发《表彰2019年度全省征兵工作先进单位和先进个人》，岭南职院被评为广东省“征兵工作先进单位”，学校武装部副部长林少镇被评为广东省“征兵工作先进个人”。这是岭南职院连续第二年被授予“征兵工作先进单位”荣誉称号。

自2016年起，岭南职院应征入伍人数逐年递增，到2018年应征入伍人数相较2017年翻一番。近四年来，累计为部队输送大学生777名，其中9人在部队入党，获嘉奖及优秀士兵56人次，学校连续三年被天河区人民政府征兵办公室评为“征兵工作全优单位”，征兵工作取得显著成效。

坚持“统一部署，多方联动”工作机制

征兵工作是国防和军队建设的基础工程、源头工程、造血工程，关系国家安全发展大局，关系国防和军队建设全局。岭南职院充分发挥高校的阵地作用，把征兵工作作为重要的政治任务，实施征兵工作“一把手”工程，由学校党委书记亲自挂帅，成立征兵工作领导小组，层层落实责任，切实增强征兵工作的使命感和责任感，形成“党委统一部署，各二级学院、书院党政班子密切配合，在校学生踊跃报名”的生动局面。

构建全流程、全覆盖征兵宣传教育体系

岭南职院将大学生征兵政策宣传作为工作重点和重要抓手，通过邀请部队士官来校召开征兵宣讲会等线下活动，结合校园网、学校官方微信、各二级单位网络新媒体平台、手机短信等多种形式，广泛宣传征兵政策，为征兵工作的顺利开展奠定坚实基础。将征兵工作与招生宣传，以及毕业生就业工作相结合，做到征兵政策深入人心，有效提高了参军报国理念在大学生中的知晓度和传播力，形成了“宣传有力、优秀应征”的良性循环。

探索国防教育融入思政教育的育人模式

随着大学生应征入伍人数逐年增长，岭南职院的征兵工作已由追求数量的初级阶段，过渡到追求质量的发展阶段，现处在创新工作模式、优化征集结构、转换发展动力的转型期。在学校党委的统筹下，学校更加注重丰富国防教育形式，捕捉国防教育契机，依托各种红色教育资源，利用重大节庆纪念日开展爱国主义主题教育活动，将国防教育纳入人才培养体系，融入学生思政教育工作中，培养学生的国防意识，提升征兵工作质量。

全力做好服务保障工作，为学生和家长消除后顾之忧。学校为大学生应征入伍开辟绿色通道，提供全天候服务，积极与家长取得联系，宣讲好保留学籍，学费补偿，困难补助，就业升学的优惠政策，动员广大学子积极响应祖国召唤，为军队的现代化建设贡献智慧和力量。

目前2020年的征兵工作正在有序进行中，学校将继续以习近平新时代中国特色社会主义强军思想为指引，乘势而上，精准发力、精准宣传、精准培养、精准跟踪，为高标准、严要求推进大学生征兵工作履职尽责，奋力开创学校征兵工作新佳绩。