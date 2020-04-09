广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育快讯

广东岭南职业技术学院：连续两年荣获省“征兵工作先进单位”荣誉称号

2020-04-09 16:45 来源：南方网 通讯员 李浩 朱博文
字号减小 字号增大

　　近日，广东省人民政府征兵办、广东省教育厅联合下发《表彰2019年度全省征兵工作先进单位和先进个人》，岭南职院被评为广东省“征兵工作先进单位”，学校武装部副部长林少镇被评为广东省“征兵工作先进个人”。这是岭南职院连续第二年被授予“征兵工作先进单位”荣誉称号。

　　自2016年起，岭南职院应征入伍人数逐年递增，到2018年应征入伍人数相较2017年翻一番。近四年来，累计为部队输送大学生777名，其中9人在部队入党，获嘉奖及优秀士兵56人次，学校连续三年被天河区人民政府征兵办公室评为“征兵工作全优单位”，征兵工作取得显著成效。

　　坚持“统一部署，多方联动”工作机制

　　征兵工作是国防和军队建设的基础工程、源头工程、造血工程，关系国家安全发展大局，关系国防和军队建设全局。岭南职院充分发挥高校的阵地作用，把征兵工作作为重要的政治任务，实施征兵工作“一把手”工程，由学校党委书记亲自挂帅，成立征兵工作领导小组，层层落实责任，切实增强征兵工作的使命感和责任感，形成“党委统一部署，各二级学院、书院党政班子密切配合，在校学生踊跃报名”的生动局面。

　　构建全流程、全覆盖征兵宣传教育体系

　　岭南职院将大学生征兵政策宣传作为工作重点和重要抓手，通过邀请部队士官来校召开征兵宣讲会等线下活动，结合校园网、学校官方微信、各二级单位网络新媒体平台、手机短信等多种形式，广泛宣传征兵政策，为征兵工作的顺利开展奠定坚实基础。将征兵工作与招生宣传，以及毕业生就业工作相结合，做到征兵政策深入人心，有效提高了参军报国理念在大学生中的知晓度和传播力，形成了“宣传有力、优秀应征”的良性循环。

　　探索国防教育融入思政教育的育人模式

　　随着大学生应征入伍人数逐年增长，岭南职院的征兵工作已由追求数量的初级阶段，过渡到追求质量的发展阶段，现处在创新工作模式、优化征集结构、转换发展动力的转型期。在学校党委的统筹下，学校更加注重丰富国防教育形式，捕捉国防教育契机，依托各种红色教育资源，利用重大节庆纪念日开展爱国主义主题教育活动，将国防教育纳入人才培养体系，融入学生思政教育工作中，培养学生的国防意识，提升征兵工作质量。

　　全力做好服务保障工作，为学生和家长消除后顾之忧。学校为大学生应征入伍开辟绿色通道，提供全天候服务，积极与家长取得联系，宣讲好保留学籍，学费补偿，困难补助，就业升学的优惠政策，动员广大学子积极响应祖国召唤，为军队的现代化建设贡献智慧和力量。

　　目前2020年的征兵工作正在有序进行中，学校将继续以习近平新时代中国特色社会主义强军思想为指引，乘势而上，精准发力、精准宣传、精准培养、精准跟踪，为高标准、严要求推进大学生征兵工作履职尽责，奋力开创学校征兵工作新佳绩。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育快讯

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第6期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235